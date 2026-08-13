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Grupa "Denis i Denis" obeležila je početak njene karijere, nakon čega je Marina nastavila da niže hitove samostalno od kojih je najpoznatiji "Poješću sve kolačiće". O pevačici se malo znalo dok pre par godina nije ušla u rijaliti "Farma" pa su informacije iz njenog privatnog života same nalazile put do javnosti.

Foto: Privatna Arhiva

Međutim, njen ljubavni život isplivao je na površinu, a pevačica je otkrila neverovatne detalje istog.

Budući da je bila veoma poželjna, bila je želja mnogih muškaraca koji su žeznuli za njom. Često su je noću zvali nepoznati muškarci dahtavši u slušalicu. To je doprinelo da 1988. godine ode u Njujork i počne da živi u vanbračnoj zajednici sa Ivanom Feceom Firčijem, bubnjarom legendarne grupe Ekatarina Velika.

Da bi preživela, radila je mnoge poslove koji nemaju veze sa muzikom. Bila je bebisiterka, kasirka, pomoćnica menadžera lokala, itd. 1993. godine je rodila ćerku Miju, a dve godine kasnije drugu devojčicu koju su nazvali Luna. Par se razišao 1997. godine i Marina se sa decom vratila u Hrvatsku.

Bivši muž je fizički zlostavljao

1/9 Vidi galeriju Marina Perazić rijaliti Foto: Nebojša Mandić, Printscreen, Printskrin

Jednom prilikom otkrila je da je sa Firčijem imala velikih problema, te da ju je, kako kaže, fizički zlostavljao.

Mairina je jednog dana, bez najave pokupila decu i odvela ih. Firči im je tada navodno uzeo pasoše i policiji je prijavio da deci ne bude dopušteno da izađu iz zemlje, ali pevačica je nabavila nova dokumenta i otišli su prvo u Rijeku, a zatim u Beograd. Bubnjar pet godina nije mogao da ih vidi jer nije smeo da napusti Sjedinjene Američke Države.

- Stalno moraš da radiš nešto da bi bio u žiži interesovanja. Meni nije to u interesu nego da opuštenije živim i da radim oniliko koliko ja volim i da posao radim s puno ljubavi, a ne na silu.. Smeta mi, stvarno mi smeta popularnost, ali kad vidim da li ću ostati gladna ili se eksponirati, moram, šta ću, govorila je svojevremeno.

Nakon što se rastala od Firčija, Marina je uglavnom bila sa mlađim muškarcima među kojima je i čuveni pevač Vlado Georgijev. To je, kako su oboje priznali, bilo devedesetih godina. Marina je o tome pričala u rijalitiju, gde je takođe rekla da je imala aferu sa Momčilom Bajagićem Bajagom.

Vlado Georgiev Foto: Printscreen Kurir TV

Očigledno je imala buran ljubavni život pa je jednom prilikom priznala da joj je partner bio i Sergej Trifunović. Marina je takođe rekla da je Sergej nikada nije posmatrao kao nije posmatrao kao ženu sa kojom bi mogao da provede život, već kao nekoga kome je potrebna pažnja.

Veza sa 33 godine mlađim studentom

1/7 Vidi galeriju Marina Perazić nekad i sad Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

2013. godine Marina i dvadesetjednogodišnji Dimitrije Srećković Bluegray su snimili duet "Tišina", a na promociji su se pojavili držeći se za ruke. Uradili su i spot, ali on na You tube-u ima manje od 40.000 pregleda. Pevačica je ranije izjavila da joj je lepše sa mlađim muškarcima, ali Dimitrija, koji je njen fotograf, je gledala kao sina i želela je da mu se oduži zbog lepih fotografija i da mu pomogne da se afirmiše kao umetnik.