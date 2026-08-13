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Pevačica Katarina Živković je samo jednom govorila o teškom periodu i izdajama koje je doživljavala jer je želela da bude prihvaćena, te istakla da je tek odnedavno istinski srećna.

Foto: Printscrean

Katarina Živković je navela da je počelo kada je ljude koji nisu iskreni udaljila iz svog života jer je shvatila da nisu imali dobre namere već su bili bliski sa njom radi popularnosti koju ima.

- Slavice, ovoga sam se plašila. Dosta sam samoj sebi pomogla, jer sam, pa verujete mi, u jednom momentu što se tiče mnogih i svojih odluka i situacija, dotakla sam dno i znala sam da gore od ovoga ne može. Shvatila sam da moram samoj sebi da pomognem i krenula sam odatle, od svog okruženja, jer sam bila okružena, pa mogu slobodno da kažem, fanovima. To nisu bili moji prijatelji. To su bili ljudi koji su mi negde govorili ono što ja želim da čujem, od kojih sam tražila neku validaciju, jer sama po sebi nisam bila sigurna u sebe, a trebalo mi je, ta rupa je trebala da bude popunjena nekom podrškom, da se neko obraduje, znate, da se obraduje kada kažem desilo mi se to i to ili taj i taj uspeh. Međutim, izabrala sam pogrešne ljude koji su se radovali, koji su bili jako destruktivni sami za sebe, mislim, zašto bi bili dobri prijatelji meni. Onda bih u jednom momentu ostala apsolutno sama i dugo sam znala da budem sama - rekla je pevačica u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

Kaća je dugo želela da bude prihvaćena i od svoje familije

1/6 Vidi galeriju Katarina Živković i Nebojša Stojković Stojke Foto: Marko Karović, Facebook, Printscreen/Instagram

- Pa vratimo se na početak našeg razgovora kada sam vam istakla osobu sa kojom sam bila najbliža i koju sam najviše volela. I onda sam ja već pričala u jednoj emisiji o tome i saznala sam da sam dobila osude od strane svoje familije, zašto sam to iznela tako javno, zašto sam pričala o tome. Ja apsolutno nemam nikakav problem sa tim, jednostavno sam shvatila da to ako vam je neko familija i ako neko ima vašu krv ili vi njihovu, nije nužno da vam je prijatelj. Iako sam ja, verujte mi, u tih deset godina konstantno tražila neko prihvatanje od strane te iste familije i konstantno se unižavala u smislu, pa nije meni baš tako dobro, pa eto i meni je loše i ja sam imala padove, pa nije da je to baš tako sjajno u mom životu. Ne bi li im se nekako približila, znate. Da bi me prihvatili. Da i ja imam patnju. Stalno sam tražila da budem od strane svoje porodice, šire familije, prihvaćena, ali oni, i nikako da shvatim da oni mene jednostavno ne žele da prihvate, pa ne znam šta treba da uradim, neću biti prihvaćena. Onda sam to shvatila, konačno sam shvatila, nadam se da jesam, pre par godina. Tako da, da, doživela sam veliko razočarenje i više me ne zanima ko me osuđuje, ko podržava, prosto to je tako. Shvatila sam da moram da živim sa tim i da je to život - ispričala je tada iskreno pevačica.