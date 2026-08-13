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Miloš Bojanić jedan je od estradnih ličnosti koji je zaradu tokom uspešne muzičke karijere pametno ulagao. On ima nekoliko nekretnina u Srbiji, a sagradio je i vilu u Baošićima čija je vrednost 2 miliona. Sinoć je u pomenutom mestu izbio požar, a Bojanić se sada oglasio za medije i progovorio o jezivoj situaciji.

- Požari su odmah iza moje vile, odmah preko ulice. Nije bilo šanse da stigne do moje kuće. Juče su gasili požare pre mraka, sve je izgorelo. Jutros su opet dolazili helikopteri da srede taj dim. Sve je bezbedno, nijedna kuća nije izgorela, nije došlo do kuća. Niko nije povređen, brdo je izgorelo - rekao je pevač za Blic.

U vilu dolazila estrada

Miloš Bojanić poseduje dvospratnu vilu sa prostranim dvorištem, za koju je, kako je jednom prilikom otkrio, izdvojio vrtoglavih 2 miliona evra.

U renoviranje kuće na moru uložio je još 200.000 evra kako bi svaki detalj bio po njegovom ukusu.

1/9 Vidi galeriju "TO ME JE UBILO" Miloš Bojanić vlasnik najlepše vile na obali mora, zbog ovoga je odustao od prodaje: Pričali su o MILIONIMA Foto: Pritnscreen/Grandonline

U vili Miloša Bojanića svojevremeno je letovalo pola estrade a među njima i Lepa Brena, Goca Božinovska, Zlata Petrović, Nada Topčagić, a pevač otkriva da voli da ovde provodi vreme, mada mu je želja da ostatak života provede na moru:

- Želim da ostatak života budem na vodi i katamaranu - rekao je Miloš jednom prilikom.