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Prašina oko Tine Ivanović i njenog privatnog života još se nije ni slegla, a pevačica je ponovo uspela da privuče pažnju javnosti.

Naime, na mrežama su osvanule Tinine fotografije sa njenim mladim kolegom Pavlom Petkovićem što je izazvalo brojne reakcije.

Međutim, u pitanju su kadrovi sa snimanja spota za njihov duet koji izlazi do kraja meseca. Kako se priča, iza kamera nije bilo nimalo lako.

Snimanje je, kako su istakli, bilo veoma naporno i zahtevno. Satima se radilo i snimalo, a svaki detalj morao je da bude pažljivo isplaniran kako bi spot dobio upravo onu energiju koju pesma zahteva.

Ipak, dok se u javnosti priča o novoj pesmi, mnogo više pažnje privlači ono što se dešava van kamera.

Zbog Pavlove bliskosti sa Tinom, ali i priča koje su se pojavile u vezi sa njenim odnosom sa bivšim suprugom Zvezdanom, mnogi su počeli da povezuju stvari.

Pavle je odlučio da preseče nagađanja i jasno poruči da ne želi da mu se pripisuje odgovornost za nesuglasice u njihovom odnosu.

-Nisam ja kriv za krah njihovog braka. Tinu i Zvezdana gledam kao prijatelje i ne želim da se mešam u njihove privatne stvari - jasno je poručio Pavle.

Foto: Sanja Savić

Dok javnost analizira svaki njihov zajednički korak, Tina i Pavle ne žele da se obaziru na priče sa strane. Njihov fokus je, kako tvrde, muzika i novi projekat koji bi uskoro trebalo da bude predstavljen publici.

A sudeći po samom nazivu pesme – „Mani ga“ – jasno je da ova numera već svojim naslovom provocira pažnju.