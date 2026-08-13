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Dva prepoznatljiva glasa regionalne muzičke scene, Saša Matić i Adi Šoše, udružila su snage u novoj duetskoj pesmi „Daljine“. Saradnja umetnika različitih generacija donela je spoj dva senzibiliteta i emociju koja je obojicu osvojila već pri prvom susretu sa pesmom.

Za Adija Šoša ovaj duet predstavlja mnogo više od još jedne muzičke saradnje. Kako je otkrio, reč je o ostvarenju želje da zapeva sa umetnikom čije su pesme obeležile njegovo odrastanje.

„Saša je neko ko je tiho bio dio mog cijelog života jer sam odrastao na njegovim pjesmama. Ova saradnja me čini beskrajno ponosnim i jedva čekam da izvedemo ‘Daljine’ uživo na nekom od koncerata“, rekao je Adi Šoše.

Saša Matić: „Nisam imao dilemu“

Saša Matić je sa zadovoljstvom prihvatio poziv mlađeg kolege. Kako ističe, u Adijevom glasu i načinu na koji prenosi emociju prepoznao je kvalitet koji publika s razlogom ceni.

„Srećan sam što me je Adi pozvao da zajedno otpevamo ‘Daljine’. Volim da sarađujem sa mladim ljudima koji donose neku novu energiju, a Adi je zaista izuzetan umetnik, sa prepoznatljivom emocijom i glasom koji publika s razlogom voli“, kazao je Saša Matić.

Popularni pevač otkriva da mu se pesma dopala odmah i da nije dugo razmišljao o tome da li želi da postane deo ovog projekta.

„Pesma mi se dopala već na prvo slušanje i nisam imao dilemu da li da budem deo ove priče. Mislim da smo spojili dve različite energije na jedan lep i, verujem, publici zanimljiv način“, rekao je Matić.

Iako imaju različite muzičke puteve i pripadaju različitim generacijama, Saša i Adi pronašli su zajednički prostor u emociji koju „Daljine“ nose. Upravo je taj spoj, prema Sašinim rečima, dao pesmi poseban karakter.

„Nas je pesma osvojila na prvu, a sada jedva čekamo da čujemo kako će je publika doživeti. Verujem da će ljudi osetiti ono što smo i mi osetili dok smo je stvarali i da će je voleti i dugo slušati“, poručio je Saša Matić.

Amil Lojo: „Sve se posložilo kako treba“

Autor pesme „Daljine“ je Amil Lojo, koji potpisuje i njenu produkciju. Govoreći o nastanku numere i izboru izvođača, istakao je da se saradnja Saše Matića i Adija Šoša dogodila prirodno.

„Nekad se stvari jednostavno na kraju poslože baš onako kako i treba, a mislim da je to upravo bio slučaj sa ovom pesmom. Dva vrhunska vokala, dva različita karaktera i senzibiliteta, a zajedno jedna zaista posebna emocija“, rekao je Amil Lojo.

Vizuelnu priču koja prati novu pesmu režirala je Karmen Obrdalj, zaokružujući projekat koji spaja iskustvo jednog od najpoznatijih regionalnih pevača i energiju izvođača mlađe generacije.

Nakon objavljivanja dueta, Adi ne krije želju da „Daljine“ zajedno sa Sašom Matićem uskoro izvede i uživo, pred publikom na nekom od narednih koncerata.