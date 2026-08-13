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Neda Ukraden iz braka sa bivšim suprugom Milanom Bilbijom, dobila je ćerku Jelenu, a nedavno je u progovorila o odnosu sa suprugom kao i zašto je došlo do razvoda.

"Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan"

Nakon što su stavili tačku na brak, Neda Ukraden je donela nesvakidašnju odluku i suprugu prepustila zajedničku nekretninu, iako je starateljstvo nad njihovom ćerkom Jelenom pripalo njoj. Kako je sama istakla, sve što je stekla uložila je od sopstvenog rada:

- Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Sud je meni dodelio dete. Od svakog nastupa sam ja ulagala.

Pevačica je naglasila da su, uprkos neizbežnim teškim trenucima koje donosi svaki razvod, uspeli da sačuvaju međusobno poštovanje i prijateljski odnos.

- Svaki razvod je ružan, bilo je groznih reči, ali treba zadržati dostojanstvo zbog deteta. Ja sam njemu uvek bila prijatelj, ali i on meni. Nikad ne bih dala da neko kaže neku ružnu reč protiv njega. Ja znam koje su njegove mane najbolje. Bio je jako dobar čovek, veliki intelektualac... On se tu nije snašao i patio je zbog toga, ali ja za to nisam kriva. Sačuvali smo poštovanje jedno prema drugom.

1/8 Vidi galeriju Paparaco Neda Ukraden na moru Foto: Privatna Arhiva

"Sve su to bile prave ljubavi"

Nakon što je objavila svoju autobiografsku knjigu u kojoj se osvrnula na muškarce koje je volela, Neda je istakla da u njenim rečima nema ničeg uvredljivog i da bi njen pokojni suprug bio ponosan na nju:

- Da je moj bivši muž živ, sigurno bi bio ponosan. Ono što sam pisala o muškarcima koje sam volela nikako nije uvredljivo. Zapravo, sve su to bile prave ljubavi, niko tu nikoga nije molio za ljubav.

Sprečena da ode na sahranu u Crnu Goru

Kada je Milan Bilbija preminuo 2013. godine u Crnoj Gori, gde je i sahranjen, Neda nije bila u mogućnosti da ga isprati na večni počinak. Iako su do samog kraja ostali u prijateljskim odnosima, pevačica je bila sprečena da otputuje na sahranu jer je morala da ostane u Beogradu i brine o unukama:

- Tužna sam što nisam mogla da odem na sahranu s mojom Jelenom. Morala sam da ostanem kod kuće s Pecom da čuvam bliznakinje.