HAOS U STUDIJU! Kačavenda i Janjuš zaratili pred kamerama, a onda je Milena pomenula njegovog druga košarkaša!
U studiju kod voditeljke Ane Radulović sinoć je bilo veoma burno, a gosti Milena Kačavenda, Vanja Živić i Marko Janjušević Janjuš otvoreno su suprotstavili stavove pred kamerama. Verbalni sukob i niz provokacija usledili su u trenutku kada je Milena tokom emisije uživo dobila fotografiju od Janjuševog bliskog prijatelja, koji je inače profesionalni košarkaš.
Tenzija je odmah porasla kada je Kačavenda prokomentarisala misterioznu fotografiju:
"Dobila sam sliku. Ja sam za*ebana ko kratko ćebe."
Janjuš je odmah iskoristio priliku da je pecne pred gledaocima:
"Ti izgleda da mene nisi i dalje prebolela"
Iako je Milena odmah pokušala da spusti loptu tvrdeći da momka sa slike uopšte ne poznaje:
"Ja ovog dečka nisam u životu videla."
Izneo detalje iz Crne Gore
Janjuš nije odustajao, već je nastavio sa provokacijama i počeo da iznosi detalje o njenom letovanju u Crnoj Gori:
"Kaži mi ima tog momka od kog bežim iz Pljevalja?"
Vidno iznervirana njegovim mešanjem u njen privatni život, Milena ga je oštro upitala:
"Što si se ti bavio šta sam ja radila u Crnoj Gori?"
Tada je Janjuš izneo najzanimljiviji detalj sa njenog boravka na primorju, tačnije sa Ade Bojane:
"Ova se penje na konja, hoće da jaše konja na Adi Bojani?"
Kačavenda mu nije ostala dužna, te je odmah uzvratila pitanjem o njegovoj lokaciji u tom trenutku:
"Na nudističkoj plaži nema jahanja. A gde si ti tad bio kad sam se penjala?"
Janjuš je nastavio u svom stilu:
"U kolima. Je l' si pala sa konja?"
Milena je emisiju dovela do usijanja svojim sarkastičnim odgovorom u kojem je ponovo pomenula njegovog druga košarkaša:
"Na glavu i onda me smestili u ludnicu. Onda je došao tvoj košarkaš i dao mi veštačko disanje"