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U studiju kod voditeljke Ane Radulović sinoć je bilo veoma burno, a gosti Milena Kačavenda, Vanja Živić i Marko Janjušević Janjuš otvoreno su suprotstavili stavove pred kamerama. Verbalni sukob i niz provokacija usledili su u trenutku kada je Milena tokom emisije uživo dobila fotografiju od Janjuševog bliskog prijatelja, koji je inače profesionalni košarkaš.

Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš
Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Tenzija je odmah porasla kada je Kačavenda prokomentarisala misterioznu fotografiju:

"Dobila sam sliku. Ja sam za*ebana ko kratko ćebe."

Janjuš je odmah iskoristio priliku da je pecne pred gledaocima:

"Ti izgleda da mene nisi i dalje prebolela"

Iako je Milena odmah pokušala da spusti loptu tvrdeći da momka sa slike uopšte ne poznaje:

"Ja ovog dečka nisam u životu videla."

Izneo detalje iz Crne Gore

Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Janjuš nije odustajao, već je nastavio sa provokacijama i počeo da iznosi detalje o njenom letovanju u Crnoj Gori:

"Kaži mi ima tog momka od kog bežim iz Pljevalja?"

Vidno iznervirana njegovim mešanjem u njen privatni život, Milena ga je oštro upitala:

"Što si se ti bavio šta sam ja radila u Crnoj Gori?"

Tada je Janjuš izneo najzanimljiviji detalj sa njenog boravka na primorju, tačnije sa Ade Bojane:

"Ova se penje na konja, hoće da jaše konja na Adi Bojani?"

Kačavenda mu nije ostala dužna, te je odmah uzvratila pitanjem o njegovoj lokaciji u tom trenutku:

"Na nudističkoj plaži nema jahanja. A gde si ti tad bio kad sam se penjala?"

Janjuš je nastavio u svom stilu:

"U kolima. Je l' si pala sa konja?"

Milena je emisiju dovela do usijanja svojim sarkastičnim odgovorom u kojem je ponovo pomenula njegovog druga košarkaša:

"Na glavu i onda me smestili u ludnicu. Onda je došao tvoj košarkaš i dao mi veštačko disanje"

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STARS 612 09.08.2026. Izvor: Kurir TV