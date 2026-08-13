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Pripreme za novu sezonu rijaliti formata "Elita 10“ uveliko su u toku, a tim povodom oglasio se i poznati rijaliti komentator Osman Karić.

Karić, koji važi za jednog od najglasnijih i najdirektnijih komentatora rijaliti dešavanja, podelio je na svom Instagram storiju poruku u kojoj je otkrio kakva će biti njegova uloga i prisustvo tokom nove, jubilarne sezone.

Foto: Preentscreen Instagram

- Zašto smo mi Karići bitni za rijaliti? Shvatićete to kada nas u sledećoj seriji 10. ne bude bilo. Kad tim ostane bez dobrog igrača i mene na tribinama kao glavnog navijača - napisao je Osman, a mnogi su se zapitali na kog igrača se odnose njegove reči, s obzirom da je njegov sin bivši rijaliti učesnik, dok trenutnu podršku pruža, drugoplasiranoj učesnici "Elite 9" Aneli Ahmić.

Sve je spremno za početak "Elite 10"

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, "Elita 10" počinje 5. septembra, a veliki Šef već je otkrio detalje nove sezone rijalitija:

- Stanija kao pobednik sa mnom otvata "Elitu 10" svakako ja mislim najspektakularniju, to što smo spremili ja mislim da ne može niko ovog trenutka da zamisli, samo trebaće na malo vremena i treninga zato što imamo nekoliko tački i nekoliko videa.

U spektakularnoj atmosferi zajedno ćemo se popeti na binu i otvoriti ono što niko ne očekuje i kada je sadržaj u pitanju, a i ono što će gledaoci videti ovih dana odnosno kasting i učesnici. Ona će biti sublimat najboljeg iz svih prethodnih sezona. Imaćemo dosta učesnika iz regiona, iz zemalja bivše Jugoslavije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Verujem da smo na pragu najmoćnije sezone ikada i 5. septembra očekujemo spektakularno otvaranje - rekao je Željko, a Stanija se nadovezala:

-To će biti jako brzo.

Za sada je otkriveno i koga od učesnika možemo očekivati u sezoni 10, a ugovor su potpisali Anđela Đuričić, Filip Car, Mateja Matijević i Zmaj od Šipova.