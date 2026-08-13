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Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović uživaju u luksuzu, a njihova nova „igračka“ definitivno privlači pažnju. Reč je o raskošnoj jahti dugoj čak 26 metara, koja se prostire na dva nivoa i odiše elegancijom na svakom koraku, a koju su kupili nedavno.

Luksuzno plovilo sastoji se od nekoliko prostorija, uključujući prostrane dnevne sobe, spavaće sobe i moderna kupatila, a svaki detalj pažljivo je osmišljen.

Suvi luksuz

Centralno mesto zauzima velika dnevna soba, koju krasi udobna garnitura, dok se iznad nje nalazi šank. Enterijer je urađen u prefinjenom stilu, uz kombinaciju klasičnog italijanskog dizajna i savremenog komfora.

Posebnu pažnju privlače detalji. Na jahti se može videti i pozlaćeni escajg, dok su u pojedinim prostorijama, uključujući sobu i kupatilo, istaknuti inicijali vlasnice.

Nova jahta Živojinovića dugačka je 26 metara, odnosno 85,5 stopa, a na njoj može da boravi do 12 osoba, uključujući članove posade.

Ovo luksuzno plovilo tako pruža dovoljno prostora za udoban boravak i višednevna putovanja, ali i za uživanje u potpunoj privatnosti.

1/7 Vidi galeriju Ovako izgleda nova jahta Lepe Brene Foto: Printscrean

Sudeći po opremi i detaljima, Brena i Boba su se pobrinuli da njihovo novo morsko utočište bude baš po njihovom ukusu – od enterijera do najsitnijih detalja.

Plovilo je sive boje, a sezona za njih je počela još početkom juna kada su Boba i Viktor isplovili i obilazili Jadransko more sami.

Inače, jahta ima dva džet skija, opremu za ronjenje i mali čamac za transfere do plaže i istraživanje obale i jahta se čak i iznajmljuje za krstarenje po Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Staru jahtu od 30 metra izdaju

Prema pisanju medija, Brena i Boba odlučili su da luksuzno plovilo, dugo čak 30 metara, pretvore u unosan biznis. Njihova jahta sada je dostupna za iznajmljivanje, pa će luksuz u kojem su godinama uživali moći da iskuse i drugi.

Ona se našla na jednom sajtu za izdavanje luksuznih jahti, po ceni od 65.000 evra za nekoliko meseci u sezoni.

Kako se navodi za sajtu, jahtu možete iznajmiti i van sezone, odnosno od oktobra do aprila, po malo manjoj ceni, za nekih 60.000 evra. Iako se nagađalo da je Brena ipak prodala jahtu, to nije tačno.

1/7 Vidi galeriju Ovako izgleda jahta Brene i Bobe Foto: Kurir, Amir Hamzagić/ATAImages