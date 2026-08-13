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Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović uživaju u luksuzu, a njihova nova „igračka“ definitivno privlači pažnju. Reč je o raskošnoj jahti dugoj čak 26 metara, koja se prostire na dva nivoa i odiše elegancijom na svakom koraku, a koju su kupili nedavno. 

Luksuzno plovilo sastoji se od nekoliko prostorija, uključujući prostrane dnevne sobe, spavaće sobe i moderna kupatila, a svaki detalj pažljivo je osmišljen.

Suvi luksuz

Centralno mesto zauzima velika dnevna soba, koju krasi udobna garnitura, dok se iznad nje nalazi šank. Enterijer je urađen u prefinjenom stilu, uz kombinaciju klasičnog italijanskog dizajna i savremenog komfora.

Posebnu pažnju privlače detalji. Na jahti se može videti i pozlaćeni escajg, dok su u pojedinim prostorijama, uključujući sobu i kupatilo, istaknuti inicijali vlasnice.

Nova jahta Živojinovića dugačka je 26 metara, odnosno 85,5 stopa, a na njoj može da boravi do 12 osoba, uključujući članove posade.

Ovo luksuzno plovilo tako pruža dovoljno prostora za udoban boravak i višednevna putovanja, ali i za uživanje u potpunoj privatnosti.

Ovako izgleda nova jahta Lepe Brene Foto: Printscrean

Sudeći po opremi i detaljima, Brena i Boba su se pobrinuli da njihovo novo morsko utočište bude baš po njihovom ukusu – od enterijera do najsitnijih detalja.

Plovilo je sive boje, a sezona za njih je počela još početkom juna kada su Boba i Viktor isplovili i obilazili Jadransko more sami.

Inače, jahta ima dva džet skija, opremu za ronjenje i mali čamac za transfere do plaže i istraživanje obale i jahta se čak i iznajmljuje za krstarenje po Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Staru jahtu od 30 metra izdaju 

Prema pisanju medija, Brena i Boba odlučili su da luksuzno plovilo, dugo čak 30 metara, pretvore u unosan biznis. Njihova jahta sada je dostupna za iznajmljivanje, pa će luksuz u kojem su godinama uživali moći da iskuse i drugi.

Ona se našla na jednom sajtu za izdavanje luksuznih jahti, po ceni od 65.000 evra za nekoliko meseci u sezoni.

Kako se navodi za sajtu, jahtu možete iznajmiti i van sezone, odnosno od oktobra do aprila, po malo manjoj ceni, za nekih 60.000 evra. Iako se nagađalo da je Brena ipak prodala jahtu, to nije tačno.

Ovako izgleda jahta Brene i Bobe Foto: Kurir, Amir Hamzagić/ATAImages

Kurir.rs

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