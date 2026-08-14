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Seka Aleksić pre nekoliko godina pokrenula je sopstveni modni brend, a u tu svrhu sve donedavno je iznajmljivala jedan lokal na Dušanovcu.

U tom lokalu, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade, pevačica je imala svoj "šourum", gde su zainteresovani kupci mogli da pogledaju i probaju garderobu s njenim potpisom. Ipak, Seka je nedavno odlučila da taj prostor napusti, pa se preselila u drugi, koji je nedavno završen i čije slike redovno postavlja na svojim društvenim mrežama.

Ključ u bravu

1/7 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: Pritnscreen/tiktok, Printscreen

Iako je Aleksićeva u Staroj Pazovi, gde ima porodičnu kuću, omiljena komšinica i o njoj svi imaju samo reči hvale, to se ne bi moglo reći i za njene susede iz zgrade na Voždovcu u kojoj je doskora rentirala lokal za potrebe svoje firme.

Nakon što nas je jedna od njenih bivših komšinica pozvala, naša ekipa se uputila na lice mesta.

Foto: Kurir

- Ovde je Seka do pre nekoliko meseci iznajmljivala lokal za neki svoj butik, gde je prodavala garderobu. Tu joj je bilo i skladište i sve. Viđala sam je ovde gotovo svakodnevno. Nisam ni znala da se ona bavi nečim drugim osim pevanja, tek sam posle saznala da ima i ovaj biznis. Seka je kao pevačica super, ali kao dizajnerka, ne znam, ne bih rekla da jeste. Dok je imala radnju ovde, dolazila je tu s nekim mladićem i sedela, slikala se.Svega je bilo, samo ljudi najmanje. Iskreno da vam kažem, a zato sam vas i pozvala da ovo slikate, dobro je što je otišla iz ovog kraja. Imali smo probleme s njom. Ovde ispred lokala je parkirala svoj automobil na trotoaru, gde ne sme, nismo mogli da prođemo od njega do trafike i pošte. Zagradila nas je. Nas nekoliko ju je nekoliko puta opominjalo zbog toga, ali ništa nije vredelo - govori naša sagovornica i dodaje:

- Samo dođe, parkira se, uđe unutra i briga je za ostale. Hteli smo da zovemo i komunalnu, ali smo odustali. Ta agonija je trajala nekoliko meseci, ali kako nije bilo mušterija, valjda im je dosadilo da samo sede tu i to plaćaju. Brzo su pokupili svoje stvari i otišli, sad se taj lokal opet izdaje, piše da je u pripremi. Ostalo je tu još nešto stvari što je ona donela i inventara, ali je verovatno briga za to. Nek se ona bavi pevanjem kad je najbolja u tome, nek se mane ćorava posla, kakva moda - rekla nam je gospođa Mira s Dušanovca.

1/5 Vidi galeriju Zatvoren butik Seke Aleksić Foto: Kurir

Naša redakcija pokušala je da stupi u kontakt sa Aleksićevom kako bismo čuli njen komentar, ali nam je ona blokirala pozive.

Podsetimo, prošle godine javnost je bila šokirana uvredama koje je Stanislava Zakića uputio na Sekin račun. Zakić, s kojim je pevačica pokrenula i svoj modni brend, imao je funkciju njenog kreativnog direktora i stiliste, ali je bio i njen bliski prijatelj, od koga se dve godine nije odvajala i koji je s njom išao na sva privatna i poslovna putovanja.

Foto: Printscreen/Instagram

- Da sam znao da će brend koji sam ja napravio nositi Boki 13, odustao bih još tada! Boki 13, pevačice i TV emisije koje mu daju relevantnost krivi su što danas svaki šljam misli da ima pravo na stav i mišljenje! Najbolja srpska izreka: "Ja sam te rodila, ja ću te ubiti!" Ako ste u partnerstvu, imaš prava. Ukoliko si radio za honorar, možeš samo da se ljutiš ili sada uživaš u sunovratu brenda! - napisao je na Iksu i Instagramu Stanislav.

Napustio saradnika

- Nakon dve divne godine provedene kao art direktor Seke Aleksić i njenog brenda, doneo sam odluku da se povučem sa ove pozicije. Ove dve godine bile su ispunjene izazovima, ali i nezaboravnim iskustvima. Zahvalan sam Seki Aleksić i timu njenog brenda na prilici da napravim jedan brend i doprinesem razvoju postojećeg. Ponosan sam na sve što smo postigli zajedno i radujem se što ću te vrednosti nositi sa sobom u budućnost. Ovo nije kraj, već samo novo poglavlje u mom profesionalnom putovanju. Radujem se novim izazovima i mogućnostima koje će mi budućnost doneti. Nadam se da ćemo se nekad ponovo sresti na tom putu. Hvala vam svima na podršci, iako nije uvek bilo lako, a pre svega Seki i njenoj porodici što su me prihvatili i dali mi potpunu slobodu - napisao je Zakić pre sukoba sa Aleksićevom.

Foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs

Seka Aleksić: