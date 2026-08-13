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Dara Bubamara gotovo svaki dan privuče pažnju.Ovoga puta, pevačica je podelila fotografiju na kojoj pozira sa svojim mlađim partnerom, a iako je pažnju želela da usmeri na njihov zajednički trenutak, korisnicima društvenih mreža za oko je zapao njen izabranik.Fotografija je ubrzo počela da kruži mrežama, a pojedini korisnici su napravili snimke ekrana i počeli da komentarišu fizičku sličnost Darinog partnera sa Rašom Novakovićem, suprugom Goce Tržan.

Foto: Printscreen

Komentari su se nizali, a jedan od onih koji je posebno privukao pažnju glasio je:

„Je l' ovo Dara sa mužem Goce Tržan?“

Naravno, poređenja na društvenim mrežama ne znače da su dvojica muškaraca zaista slična, već predstavljaju utisak pojedinih korisnika koji su fotografiju videli. Ipak, dovoljno je bilo nekoliko takvih komentara da se objava pretvori u novu temu za diskusiju.Dara je poznata po tome što svojim objavama često izazove burne reakcije, a posebno interesovanje vlada za njen ljubavni život. Pevačica ne krije da uživa u pažnji koju dobija, ali istovremeno nastoji da detalje iz privatnog života zadrži za sebe.

Voli sve što vole mladi

1/5 Vidi galeriju Zaljubljena kao tinejdžerka Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen, Printscreen/Instagram, Antonio Anhel/ATA Images

Ovoga puta, međutim, njena fotografija sa mlađim partnerom nije ostala samo u okvirima njihove privatne priče. Društvene mreže su, kao i mnogo puta do sada, pronašle temu za poređenje, pa su korisnici odmah povukli paralelu sa poznatim parom sa estrade.