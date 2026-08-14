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Na domaćoj estradi poslednjih godina dešava se zanimljiv fenomen pevači koji su nekada harali scenom, zatim gotovo nestali iz javnosti, danas ponovo doživljavaju ogromnu popularnost. Publika koja je odrastala uz njihove hitove sada ih ponovo traži na koncertima, privatnim veseljima i velikim regionalnim manifestacijama, dok mlađe generacije njihove pesme otkrivaju preko TikToka i Instagrama.

Život piše romane

Organizatori nastupa sve češće priznaju da upravo izvođači iz devedesetih i dvehiljaditih prave najbolju atmosferu i prodaju najviše karata. Stari hitovi ponovo su u modi, a mnoge zvezde koje su godinama bile van centra pažnje dočekale su svoj veliki povratak. Među pevačicama koje se posebno izdvajaju nalazi se Stoja Novaković. Iako je bilo perioda kada nije bila svakodnevno prisutna u televizijskim emisijama i estradnim rubrikama, njena popularnost nikada nije potpuno nestala. Naprotiv, poslednjih godina ponovo je postala jedno od najtraženijih imena na privatnim proslavama i klupskim nastupima. Njeni hitovi iz dvehiljaditih danas se pevaju podjednako glasno kao i kada su prvi put objavljeni, a publika svih generacija zna gotovo svaku reč.

Sličan povratnički talas doživela je i Indira Radić. Posle nešto mirnijeg perioda u karijeri, pevačica je ponovo počela intenzivnije da nastupa, a interesovanje publike pokazalo je da njene pesme nisu izgubile snagu ni posle dve decenije. Koncerti na kojima izvodi stare hitove redovno privlače veliki broj ljudi, dok pregledi na digitalnim platformama potvrđuju da njena muzika i dalje ima vernu publiku.

Uvek uz svoju publiku

1/8 Vidi galeriju Estrada ne može bez njih Foto: Ivan Petrović, A. Milinković, Printscreen Mondo/Đorđe Milošević

Veliku pažnju privukla je i Mina Kostić, koja je nakon perioda manje medijske prisutnosti uspela da se vrati u fokus zahvaljujući viralnim snimcima sa nastupa i privatnih veselja. Njena neposrednost i energija pokazali su se kao pun pogodak za publiku koja je željna autentičnih estradnih zvezda. Kada je reč o najvećim povratcima, nezaobilazno je pomenuti i Tanju Savić. Posle turbulentnog životnog perioda i povlačenja iz dela javnosti, pevačica je uspela da obnovi karijeru novim pesmama, rasprodatim nastupima i snažnom podrškom publike. Mnogi muzički poznavaoci smatraju da je upravo ona jedan od najboljih primera kako se velika popularnost može vratiti čak i posle ozbiljne pauze.

Muzički kritičari smatraju da iza ovih povrataka stoji nekoliko važnih razloga. Pre svega, publika je postala nostalgična za vremenom kada su folk i pop-folk hitovi imali dug vek trajanja i kada su pesme ostajale popularne godinama. Drugi važan faktor su društvene mreže, koje su potpuno promenile pravila estradne igre. Dovoljno je da stari snimak postane viralan i da pesma ponovo završi među najslušanijima, što automatski povećava interesovanje za nastupe izvođača. Posebno je zanimljivo to što se danas uspeh više ne meri samo televizijskim pojavljivanjima. Estradni menadžeri tvrde da je pravi pokazatelj popularnosti broj poziva za svadbe, punoletstva i korporativne proslave, a upravo tu mnoge „povratničke“ zvezde trenutno dominiraju.

Na estradi je uvek turbulentno

Fenomen velikih povrataka pokazuje da domaća estrada ima dugo pamćenje. Zvezde koje poseduju prepoznatljive hitove i emotivnu vezu sa publikom teško mogu potpuno da budu zaboravljene. Jedna dobra pesma, viralni snimak ili uspešna turneja dovoljni su da ih vrate na sam vrh interesovanja. Ako je suditi po trenutnom interesovanju publike, čini se da je era velikih estradnih povrataka tek počela, a među imenima koja danas ponovo sijaju punim sjajem dovoljno svedoči to da je sve na estradi moguće i da pevači koji su dokazali da pravi hitovi nikada ne izlaze iz mode.