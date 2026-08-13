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Starleta Stanija Dobrojević pokrenula je proces identifikacije posmrtnih ostataka svog oca Dragana, koji je život izgubio tokom krvavog progona Srba iz Hrvatske.

Stanijin otac Dragan bio je ugledni političar i poznata ličnost u tadašnjem srpskom korpusu, a bio je blizak i brojnim istaknutim ljudima tog turbulentnog perioda.

Foto: Preent Screen

Kako za medije navodi izvor blizak starleti, Dragan je stradao na svirep način, nakon čega je njegovo telo, poput tela brojnih drugih žrtava, završilo u masovnoj grobnici, daleko od rodnog kraja i mesta na kojem su generacijama počivali njegovi preci.

- Stanijin otac bio je čestit i poštovan čovek. Od 1991. do 1995. bio je aktivan u politici, borio se za prava svog naroda. Njegova rođena sestra bila je udata za Hrvata, živeli su u miru sve dok rat nije zavrteo točak zla.

Tragedija je da danas počiva u masovnoj grobnici, bez krsta, bez spokoja. Stanija i njena porodica pokrenuli su proces identifikacije kostiju jer žele da mu obezbede grob kakav zaslužuje. Nada nikada ne umire. Ovo su rane koje nikad ne zaceljuju - rekao je za Informer izvor blizak Dobrojevićevoj

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da menja izgled Foto: Printscreen, Printscrean

Otkrila detalje žrtve i mukotrpnog rada prvog odlaska u Ameriku

Inače, Stanija je za Kurir u emisiji "1na1" autora i voditelja Jovane Matić Đokić otkrila detalje žrtve i mukotrpnog rada prvog odlaska u Ameriku i objasnila kompletan proces zarađivanja novca i imperije u kojoj danas uživa.

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - izjavila je Dobrojevićeva i dodala:

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: "Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra" i tako je i bilo. U Novom Sadu sam kupila svoj prvi stan u samom centru grada, novi auto u kojem sam se kao mačkica vozila, bila sam samoj sebi na vrhu sveta. Niko mi nije bio ravan.

Pravila sam veliku zaradu za kuću jer sam bila uvek nasmejana, vesela, sređena, imala sam taj "američki osmeh". Imala sam separe u koji su dolazile najveće holuvudske zvezde, Kim Kardašijan, Paris Hilton...

1/12 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean, Printscreen