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Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena, i dalje je u centru pažnje zbog navodnih dokaza za koje Ana Nikolić tvrdi da poseduje, a koje je, kako se navodi, spremna da prosledi svom kolegi kako bi on sam odlučio o daljoj sudbini svog braka. Slobodan, međutim, tokom čitave drame sa Anom jasno pokazuje da stoji uz svoju suprugu.

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Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Radanović je čak, uz poruku na društvenim mrežama da mu je "stigao čuvani USB od Nikolićeve“, započeo da peva svoju novu pesmu, pokazujući da na aktuelnu situaciju ume da odgovori i kroz šalu.

Njihov odnos, kako je Jelena svojevremeno i sama istakla, očigledno ne mogu lako da poljuljaju glasine. Fanovi su se sada na društvenim mrežama prisetili njene ranije izjave o ljubomori i njihovom braku. Tokom gostovanja u jednoj emisiji, Jelena je otkrila da za sve godine koliko su zajedno pamti samo jednu situaciju u kojoj je osetila ljubomoru.

"Kad je došao kući"

Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

- Kod nas ljubomore nema, uopšte. Jedino pamtim jedno, sa početka naše veze. Neka devojka, stvarno je bila prelepa, mlada i Sloba mi je rekao da ona flertuje sa njim i da mu se ona sviđala fizički, pre mene. Ona stala pored njega, peva onako, na mikrofon, bukvalno usne na usne. On jadan, njemu glupo, sklanja se, videlo se da mu je neprijatno, on je takav. Scena je bila katastrofa i sve se to videlo na storiju, a mene nije pozvao na tu proslavu. Kada je došao kući, ne shvataš šta se desilo, samo što ga nisam iselila - iskrena je bila ona gostujući na "Adria TV", prenosili su mediji.

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Sloba i Jelena Radanović Izvor: Kurir