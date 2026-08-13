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Starleta Stanija Dobrojević kao dete je ostala bez oca, a oduvek je isticala koliko je vezana za majku Slavicu i brata Sanija.

Poznata starleta jednom je otkrila nepoznate detalje o ocu koji je ubijen tokom rata u Hrvatskoj, kada je imala 10 godina, kao i da ona i dalje ne zna gde joj je otac sahranjen i pod kojim okolnostima je ubijen.

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Foto: Printscreen

- Tata Dragan bio je uspešan ekonomista i politički aktivan poslednje četiri godine života. Bio je kućni prijatelj Slobodana Miloševića, poznavao je i Željka Ražnatovića Arkana. Kad je život u Hrvatskoj postao nemoguć, mama, brat i ja smo napustili kuću u Okučanima na koju su kasnije bacili bombe i sravnili je sa zemljom.

Tata je ostao tamo… Naredne dve godine nismo znali ništa o tati, da li je živ ili mrtav. Kad su nam javili da je ubijen, srušio nam se ceo svet. Mama je imala tek tridesetak godina, brat šest, a ja deset. Rekli su nam da je sahranjen u jednoj masovnoj grobnici u Hrvatskoj… Ni dan-danas ne znamo gde je sahranjen niti detalje njegovog ubistva - izjavila je Stanija za Alo.

" Imala sam 400 dolara kao džeparac"

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

Inače, Stanija je nedavno za Kurir u emisiji "1na1" autora i voditelja Jovane Matić Đokić otkrila detalje žrtve i mukotrpnog rada prvog odlaska u Ameriku i objasnila kompletan proces zarađivanja novca i imperije u kojoj danas uživa.

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - izjavila je Dobrojevićeva i dodala:

- Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: "Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra" i tako je i bilo. U Novom Sadu sam kupila svoj prvi stan u samom centru grada, novi auto u kojem sam se kao mačkica vozila, bila sam samoj sebi na vrhu sveta. Niko mi nije bio ravan.

Pravila sam veliku zaradu za kuću jer sam bila uvek nasmejana, vesela, sređena, imala sam taj "američki osmeh". Imala sam separe u koji su dolazile najveće holuvudske zvezde, Kim Kardašijan, Paris Hilton...

Stanija Dobrojević  Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean, Printscreen

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