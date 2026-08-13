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Božen Žumbor, vlasnica kozmetičke linije „Božen Cosmetics“, svojevremeno je važila za jednu od najmoćnijih žena u Srbiji. Ipak, kada je ljubav u pitanju, sreća joj nije bila naklonjena kao u poslovnom životu, a nakon raskida sa popularnim pevačem odlučila je da se više nikada ne uda.

Foto: Youtube Printscreen

Božen je rođena u Hrvatskoj, dok je deo mladosti provela u Holandiji. Godinama kasnije, u javnosti se pričalo o njenoj ljubavi sa Marinkom Rokvićem, kojeg je upoznala dok je nastupao u kafani njenih roditelja u Roterdamu.

Njihova veza tada je privukla veliku pažnju, a na estradi su kružile priče da bi njihova ljubav mogla da bude krunisana brakom.

Foto: Kurir

„On je svima pričao da ne oseća ništa prema njoj, a ona je njega istinski volela. Bili su oko dve godine u vezi, a Marinko joj je obećao brak“, rekao je svojevremeno dobro obavešten izvor, kako prenosi „Story“.

Do braka između njih nije došlo, a Božen se nikada nije udavala, te nije ni poznato ni koje muškarce je volela.

U Srbiju je prvi put došla 1982. godine kada je u ime sedam hiljada Jugoslovena donela pomoć za sestre Čuljak koje su promrzle u snežnoj mećavi i lečile se na VMA u Beogradu. Od tada je sve češće dolazila u Srbiju, a posebno je bila oduševljena Zlatiborom. Potom je 1991. godine osnovala firmu, koja je bila poznata po proizvodima za mršavljenje.

Prešla u pravoslavnu veru

1/5 Vidi galeriju Božen Žumbor Foto: Youtube Screenshot, Printscreen/Instagram

Osim toga, mnogi su joj postali naklonjeni kada je prešla u pravoslavnu veru.

„Potpuno mi je normalno da u ovakvoj situaciji pomognem ugroženima koliko to mogu jer volim ljude i verujem im, iako sam se mnogo puta opekla zbog toga. Ali ja jako verujem da je Bog na strani dobrih ljudi, zato sam i prešla u pravoslavnu veru. Imala sam i još imam takav osećaj i potpuno sam mu se prepustila“, dodala je ona tada.

Podsetimo, Božen Žumbor je 2012. godine primljena na VMA zbog povišenog krvnog pritiska, a oporavljala se i u Holandiji. Međutim, bolest je uzela maha i ubrzo je preminula. Sahranjena je u rodnoj Koprivnici u Hrvatskoj, a njena porodica je zahtevala da to bude u krugu najbližih ljudi. Iako se družila sa mnogim estradnim zvezdama, na sahrani se pojavila samo Neda Ukraden.