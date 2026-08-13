Slušaj vest

Stanija Dobrojević na javnoj sceni je već dve decenije, a interesovanje javnosti Kao jedna od najpraćenijih poznatih ličnosti na društvenim mrežama, rešila je da pošalje snažnu poruku mlađim generacijama, otkrije ključ uspeha i ispriča drugu stranu slave i bogatstva.

Screenshot 2026-08-03 113439.png
Foto: Printscreen/Instagram

U emisiji "1na1" u razgovoru sa autorom i voditeljem Jovanom Matić Đokić, Stanija se prisetila se detinjstva, teških trenutaka, ali i pobeda koje su je vinule u zvezde.

Za Kurir je otkrila detalje žrtve i mukotrpnog rada, objasnila kompletan proces i otkrila kako je napravila novac i imperiju u kojoj danas uživa.

Otkrila detalje žrtve i mukotrpnog rada prvog odlaska u Ameriku

Starleta voli da menja izgled Foto: Printscreen, Printscrean

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - izjavila je Dobrojevićeva i dodala:

- Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: "Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra" i tako je i bilo. U Novom Sadu sam kupila svoj prvi stan u samom centru grada, novi auto u kojem sam se kao mačkica vozila, bila sam samoj sebi na vrhu sveta. Niko mi nije bio ravan. Pravila sam veliku zaradu za kuću jer sam bila uvek nasmejana, vesela, sređena, imala sam taj "američki osmeh". Imala sam separe u koji su dolazile najveće holuvudske zvezde, Kim Kardašijan, Paris Hilton...

Ceo intervju sa Stanijom Dobrojević možete pogledati OVDE.

Ne propustiteStarsSTANIJA POKRENULA IDENTIFIKACIJU OCA! Posmrtni ostaci Dragana Dobrojevića pronađeni u masovnoj grobnici: "Nada nikad ne umire"
Stanija Dobrojević.jpeg
Stars"MOJA ŽENA JE GAZDA, KONTROLIŠE ME" Lepi Mića progovorio o ulasku u "Elitu 10": Stanijina pobeda je bila prljava
Rijaliti"PUNA JE SEBE KAO DA JE POPILA SVU PAMET SVETA" Komšiluk iz Rume udario po Staniji: Evo šta joj zameraju
Screenshot 2026-08-06 204548.png
Stars"POKUŠAO JE DA UBIJE MAJU IZ PIŠTOLJA" Taki Marinković tvrdi da mu je ćerka bila sva u modricama: Žali što je prekinula trudnoću
taki marinkovic maja marinkovic filip car
StarsMAJA BRUTALNO UDARILA NA STANIJU: "Za 6 sati bila u krevetu, a za 20 dana trudna!“ A onda priznala da ima...
Maja Marinković Stanija Dobrojević

01:51
Stanija Dobrojević o odnosu sa Markom Markovićem Izvor: Kurir televizija