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Stanija Dobrojević na javnoj sceni je već dve decenije, a interesovanje javnosti Kao jedna od najpraćenijih poznatih ličnosti na društvenim mrežama, rešila je da pošalje snažnu poruku mlađim generacijama, otkrije ključ uspeha i ispriča drugu stranu slave i bogatstva.

Foto: Printscreen/Instagram

U emisiji "1na1" u razgovoru sa autorom i voditeljem Jovanom Matić Đokić, Stanija se prisetila se detinjstva, teških trenutaka, ali i pobeda koje su je vinule u zvezde.

Za Kurir je otkrila detalje žrtve i mukotrpnog rada, objasnila kompletan proces i otkrila kako je napravila novac i imperiju u kojoj danas uživa.

Otkrila detalje žrtve i mukotrpnog rada prvog odlaska u Ameriku

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da menja izgled Foto: Printscreen, Printscrean

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - izjavila je Dobrojevićeva i dodala:

- Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: "Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra" i tako je i bilo. U Novom Sadu sam kupila svoj prvi stan u samom centru grada, novi auto u kojem sam se kao mačkica vozila, bila sam samoj sebi na vrhu sveta. Niko mi nije bio ravan. Pravila sam veliku zaradu za kuću jer sam bila uvek nasmejana, vesela, sređena, imala sam taj "američki osmeh". Imala sam separe u koji su dolazile najveće holuvudske zvezde, Kim Kardašijan, Paris Hilton...

Ceo intervju sa Stanijom Dobrojević možete pogledati OVDE.