Slušaj vest

Pevač Saša Kapor veoma je posvećen porodičnom životu i posvećen je otac svojoj deci, koju je dobio u braku sa koleginicom Nikolinom Kovač, ipak, malo je poznato da sa svojom majkom godinama nije govorio.

111598-220516-1.00-02-27-19.still003.jpg
Foto: Kurir Televizija

Njegova majka Razija bavila se pevanjem, a zatim se preselila u Švedsku, sa Sašom godinama nije imala kontakt.

Starijeg sina Aleksandra povela je sa sobom, dok se pevač sa ocem iz rodne Tuzle preselio u Beograd. Kasnije je Razija dobila i ćerku. Saša je javno govorio da sa majkom nije osećao bliskost, te da je njena podrška izostala i kada je bio u takmičenju "Zvezde granda".

- Tačno je ono što se pisalo da sam se osećao manje voljenim od strane svoje majke jer je njen odnos bio drugačiji prema bratu i polusestri. Sve je to veoma bolno i zato mi je teško da o tome pričam. Moram da kažem moj otac je moj otac. On mi je dao sve i on se ne može porediti ni sa kim. Još jednom napominjem da on nije uticao nikada na mene. Odluka da ne kontaktiram s majkom bila je samo moja. Dokaz je i to što njih dvoje nikada nisu trajno prekinuli kontakt - pričao je jednom prilikom Saša.

Pomirenje sa majkom

Saša Kapor promenio lični opis Foto: Kurir

Nekoliko godina nakon završetka takmičenja, Kapor je regulisao svoj odnos s majkom i od tada su u odličnim odnosima i stalnom kontaktu.

Sa majkom se Kapor posle mnogo godina sreo u Beogradu:

- Na dan emisije stigla mi je poruka da je u Beogradu i da će doći u studio. Nisam se obazirao na to. Međutim, zaista, ona se pojavila na snimanju. Taj prvi pogled ne mogu da opišem. Bila je to bura emocija. Ceo život mi se vrteo po glavi. Suze su navirale - ispričao je u jednom intervjuu za "Telegraf" pevač.

Ne propustiteStars"SAŠA I JA SMO MLADI UŠLI U BRAK" Nikolina Kovač posle 3. porođaja progovorila o razvodu: Bilo je tu mnogo iskušenja...
nikolina.kovac-255224439-447003793500089-2239571002442743414-n-1.jpg
Stars"TEŠKO JE PRIHVATITI..." Pevačica pre četiri meseca rodila dete kolegi, sad se oglasila i poslala iskrenu poruku: Bitke koje vodiš, niko ne primećuje...
Screenshot 2026-06-24 085227.jpg
StarsPEVAČICA NA IVICI SUZA ISPRED HRAMA Pre samo tri meseca rodila treće dete, sad SATIMA na nogama u nepreglednoj koloni: Ovako se čuvaju hrišćanske vrednosti
Nikolina Kovač
StarsČUVA SE TRADICIJA! Vaskrs sa novim članom porodice u domu Nikoline Kovač i Saše Kapora: Evo koji običaji su im važni i šta prenose na decu
6.jpg
StarsDARKO LAZIĆ POSLE SMRTI BRATA OTIŠAO NA SVETU GORU: Uz njega muž Ane Sević, a evo ko im još pravi društvo na svetom mestu
Darko Lazić
StarsDARKO LAZIĆ NAPUSTIO SRBIJU SA MUŽEM OVE POZNATE PEVAČICE: U bolnim trenucima najviše utehe mu pružaju oni, isplivala i fotografija (FOTO)
Darko Lazić Poginuo brat Darka Lazića Dragan Lazić Brestać (4).jpeg

00:40
Saša Kapor i Nikolina Kovač Izvor: Kurir