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Pevač Saša Kapor veoma je posvećen porodičnom životu i posvećen je otac svojoj deci, koju je dobio u braku sa koleginicom Nikolinom Kovač, ipak, malo je poznato da sa svojom majkom godinama nije govorio.

Foto: Kurir Televizija

Njegova majka Razija bavila se pevanjem, a zatim se preselila u Švedsku, sa Sašom godinama nije imala kontakt.

Starijeg sina Aleksandra povela je sa sobom, dok se pevač sa ocem iz rodne Tuzle preselio u Beograd. Kasnije je Razija dobila i ćerku. Saša je javno govorio da sa majkom nije osećao bliskost, te da je njena podrška izostala i kada je bio u takmičenju "Zvezde granda".

- Tačno je ono što se pisalo da sam se osećao manje voljenim od strane svoje majke jer je njen odnos bio drugačiji prema bratu i polusestri. Sve je to veoma bolno i zato mi je teško da o tome pričam. Moram da kažem moj otac je moj otac. On mi je dao sve i on se ne može porediti ni sa kim. Još jednom napominjem da on nije uticao nikada na mene. Odluka da ne kontaktiram s majkom bila je samo moja. Dokaz je i to što njih dvoje nikada nisu trajno prekinuli kontakt - pričao je jednom prilikom Saša.

Pomirenje sa majkom

1/8 Vidi galeriju Saša Kapor promenio lični opis Foto: Kurir

Nekoliko godina nakon završetka takmičenja, Kapor je regulisao svoj odnos s majkom i od tada su u odličnim odnosima i stalnom kontaktu.

Sa majkom se Kapor posle mnogo godina sreo u Beogradu:

- Na dan emisije stigla mi je poruka da je u Beogradu i da će doći u studio. Nisam se obazirao na to. Međutim, zaista, ona se pojavila na snimanju. Taj prvi pogled ne mogu da opišem. Bila je to bura emocija. Ceo život mi se vrteo po glavi. Suze su navirale - ispričao je u jednom intervjuu za "Telegraf" pevač.