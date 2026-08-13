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Sara Stojanović, bivša učesnica "Elite 9", nedavno je stavila tačku na emotivni odnos sa Muratom, sa kojim je u pomenutom rijalitiju bila u emotivnoj vezi. Njihov plan je bio da započnu zajednički život, međutim, usledio je raskid.

O razlozima raskida sa Muratom, sukobom sa bivšim dečkom Ivanom Marinkovićem, ali i drugim temama Sara Stojanović iskreno je govorila.

Sara je već na početku priznala da postoji šansa za pomirenje sa Muratom.

1/5 Vidi galeriju Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen, Boba Nikolić

- Skupile su mi se neke stvari. Oko čega smo se raspravljali unutra, raspravljali smo se i napolju. Planovi su nam otišli u drugom smeru. Nešto smo se posvađali i na superfinalnoj žurci.Sve mi se skupilo. Unutra smo bili pod pritiskom. Međutim, čujemo se, stvari se popravljaju. Pokušavamo da rešimo naše probleme, možda dođe i do problema. Ne žurimo nigde, ali u dobroj smo komunikaciji - otkriva ona i dodala:

- Uskoro dolazi u Srbiju, videćemo da li ćemo se videti. Uvek kada sam žurila ja sam se pokajala. Vidim da neke stvari hoće da promeni, da mu je krivo. Zvao je i u emisiji kada sam bila. Tu je uz mene kao podrška i znači mi.

Zanimalo nas je koje to stvari bi volela da Murat promeni kako bi njihova veza funkcionisala bolje.

- Murat je jako dobar i kvalitetan dečko i iza toga stojim. Meni je smetalo unutra što nije znao da skoči za mene. Dosta je čutao, to mi je smetalo. U spoljnom svetu sam nešto izljubomorisala, onda je on počeo da se dere, nešto me je i uvredio, spustili smo loptu i sada smo okej. Treba da se bori, to mi je jako bitno. Uvek sam je borila za svoje ljubavne odnose. On mi je jeste prešao preko nekih mojih grešaka i gluposti, ali želim da bude uz mene i da me prihvati kakva jesam, da me ne menja - istakla je bivša elitarka.

O Ivanu Marinkoviću

Stojanovićeva se nedavno žestoko u emisiji "Narod pita" posvađala sa Ivanom Marinkovićem, sa kojim je tokom "Elite 9" bila u emotivnoj vezi.

1/5 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Marko Karović

- Katastrofa, ali njemu na dušu. Ja ne znam šta sam ja tom čoveku toliko skrivila. Vređao je mene i moju majku, ali ja sam ga rešila na neki damski način. Nisam neko ko voli da vređa. Narod ga je osudio. Meni je on nebitan - kaže Sara i dodaje:

- On me je u rijaltiiju psihički urnisao i trebalo je da spusti loptu, ali to je on. Mislim da je on nesrećan. Ne bih mu davala na značaju. Ne znam u čemu je njegov problem, ali me ne dotiče. Niti me interesuje.

Najviše ju je pogodilo to što je vređao i njenu majku.

- Jako mi je bilo teško. Moja mama mu se nije obratila, ustao je i vređao je najstrašnije. Osećala sam se mnogo lošije, nego unutra. Nisam očekivala da će toliko da nas napada i da nas toliko mrzi. Čovek nas mrzi. Sve najgore mislim o njemu. Loš je čovek. Njemu na dušu, treba da ga bude sramota - smatra ona.

O "Eliti 10"

Jubilarna deseta sezone "Zadruge", pod nazivom "Elita 10", počinje 5. septembra. Sara komentariše buduće učesnike.

- Volela bih da vidim Maju, Asmina, Dalilu i Kiju Kockar. To bi bilo ludilo mozga. Bio bi pravi šou. Mislim da od prošle sezone ulaze Terza i Sofija, zatim Ivan Marinković, Matora i Milena Kačavenda, Janjuš kao neće više, ali ulazi sigurno - priča ona.

O Maji i Asminu

Osvrnula se potom i na incident u kojem su učestvovali Asmin Durdžić i Maja Marinković. Zbog Majine ljubomorne scene on je u naletu besa oštetio auto, telefon, ali je i povredio ruku.

- To je bilo ludilo. Znajući Maju, ona je takva, ume da reaguje burno i da izljubomoriše kada joj je stalo do nekoga. Asmin je neko ko je zavoleo Maju. To je neka očekivana njena reakcija. Dobro se drže, iako ih porodice ne podržavaju. Neka im je sa srećom. I da više ne lupaju auto. Drago mi je, ukoliko je Asmin rešio da vidi ćerku posle toliko godina. Nora je to zaslužila. To bi bio lep gest njegov. Mislim da je vreme za to - smatra Sara.

"Kajem se zbog pogrešnih partnera"

1/8 Vidi galeriju Sara Stojanović i Sale Luks se pomirili Foto: Printscreen YouTube

Finalistkinja "Zadruge 9 Elite" ističe da se kaje zbog mnogih postupaka u pomenutom rijaliti programu.

- Kajem se zbog mnogih postupaka. Pola rijalitija bih obrisala. Kajem se što sam sebe srozala, nisam imala ni stav, ni karakter. Imala sam pogrešne izbore što se tiče partnera. Krivo mi je što svoju porodicu nisam dovoljno zaštitila. Praštala sam stvari koje su sulude. Mnogima sam davala na značaju, a da to nisu zaslužili. Mislim na Janjuša, na Kačavendu, Terzu, ma na dobru polovinu njih - priča ona i dodaje:

- U Eliti 10 ne bih bila dobra sa ovim ljudima. Ne bih dala na sebe, bila bih mnogo oštrija.Ne bih nikoga vređala, ali bih imala stav i karakter. Pokazala bih Saru kakva jeste zapravo.

"Dalila zarađuje previše od TikTok-a"

1/11 Vidi galeriju DALILA ZA PROMENU LIČNOG OPISA PUKLA 20.000 €?! Ovako je nekada izgledala, a evo koje sve estetske intervencije je uradila na sebi Foto: Nemanja Nikolić, Printskrin/Instagram

Sara Stojanović, koja je popularna i na TikTok-u rekla je iskreno koliko se zarađuje na ovoj platformi.

- Ja sam na TikTok-u četiri godine. Okej je tamo zarada bila. Ranijih godina je moglo lepo da se zaradi, ali sada nas ima mnogo. Meni je tamo zanimljivo. Sa Filipom Carom sam imala mečeve. Dalila je na američkoj listi bila prva. Ona previše zarađuje - otkriva ona.

Uroš Stanić je nedavno od jedne gospođe na pomenutoj mreži dobio poklone u vrednosti od 20.000 dolara.

- Divno, Uroš je dečko ko je svašta prošao. Drago mi je da to vidim, ja se uvek radujem tuđoj sreći. Neka je potroši pametno, velika je to suma - kaže Sara, koja o udvaračima ne razmišlja, jer želi da se pomiri sa Muratom.

- Ima uvek udvarača. Ja se zahvalim, ako vidim da to ide u pogrešnom smeru, ja to obrišem i ne odgovaram. Nisam zainteresovana - naglasila je ona.

Kurir.rs/Blic