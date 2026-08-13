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Poznato je da Teodora Džehverović veoma vodi računa o svom izgledu i redovno trenira, a sada je jedna njena objava izazvala lavinu komentara.

Naime, pevačica je odlučila da depilira nos voskom, i to u svom kupatilu. Međutim, fotografija je greškom završila na njenom Instagram profilu i postala dostupna svim pratiocima.

Teodora je pojasnila da je slika bila namenjena samo bliskim prijateljima. Foto: Printscreen, Matija Popovic

Kako je i sama kasnije otkrila, njena namera bila je da fotografiju vidi samo uži krug ljudi, odnosno bliski prijatelji, a ne svi pratioci.

Ovo je trebalo da ide u close friends“, napisala je Teodora ispod storija, nakon čega su komentari njenih fanova počeli da se nižu.

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Pre nego što je stekla veliku popularnost i uspeh, Teodora Džehverović je sa svojom majkom prolazila kroz izuzetno teške periode.

Kako bi obezbedile osnovnu egzistenciju, njih dve su morale da rade različite teške poslove.

Teodora Džehverović Foto: Damir Dervišagić

Teodorina majka, Gordana Džehverović, svojevremeno je otkrila javnosti bolne detalje iz prošlosti njihove porodice. Nakon jedne porodične svađe, Gordana je praktično ostala bez krova nad glavom, zbog čega je sa decom morala da napusti Kačarevo i preseli se u Pančevo kako bi započela potpuno novi život.

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STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV