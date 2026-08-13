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Iako se poslednjih nedelja mnogo spekulisalo o odnosu Duška Tošića i Nore, njihove najnovije objave na društvenim mrežama ponovo su zagolicale maštu javnosti.

Naime, pojavile su se fotografije na kojima oboje uživaju kraj bazena, okruženi zelenilom i daleko od gradske vreve. Upravo su kadrovi privukli posebnu pažnju i otvorili pitanje, da li Nora i Duško zapravo borave zajedno, ali to ovog puta vešto kriju od javnosti.

Duško i Nora se pomirili?

1/7 Vidi galeriju Iako se poslednjih nedelja mnogo spekulisalo o odnosu Duška Tošića i Nore, njihove najnovije objave na društvenim mrežama ponovo su zagolicale maštu javnosti. Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Posebno je zanimljivo što na objavama nema precizne lokacije, niti detalja koji bi nedvosmisleno otkrili gde se nalaze i sa kim provode vreme. Upravo ta diskrecija dodatno je podgrejala priče da možda pokušavaju da zajedničke trenutke sačuvaju samo za sebe.

Za sada se ni Nora ni Duško nisu oglašavali povodom ovih objava, pa ostaje da se vidi da li će otkriti gde provode vrele letnje dane.

Jedno je sigurno, misteriozne fotografije bile su dovoljne da ponovo pokrenu priču o njihovom odnosu.

Tošić i JK zakopali ratne sekire

S obzirom da pevačica i bivši fudbaler imaju dve ćerke, rešili su da zakopaju ratne sekire i bar u trenucima kada je reč o njihovim naslednicama budu u dobrim odnosima. Jelena Karleuša pre nekoliko dana, na aerodromu je novinarima otkrila da Atina i Nika u septembru slave rođendan, s tim da je ovo Atininin jubilarni 18., pa zbog organizacije oko slavlja komunicira sa bivšim partnerom.

- Vidimo se na rođendanu kod Atine i Nike - poručila je Jelena okupljenima novinarima pa je otkrila detalje.

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marko Poplašen, Marina Lopičić, Ana Paunković

- Lepo je što su u ovoj priči i mama i tata, zajedno. Prelepo teče cela ta organizacija i razgovori. Njegovo je samo da plati, mama je u dugovima zbog novih spotova, njegovo je da plati, a mama sve organizuje od muzike do haljinica, dekoracije - rekla je Jelena pa potom nastavila da govori o slavlju

- Biće mnogo kolega. Pozvala sam mnogo kolega i svi su se rado odazvali i rekli da će doći. Nisam ih zvala da pevaju, već da budu moji dragi gosti, što se muzike tiče Duško je odabrao neki dobar bend "Majami".

Nakon toga Karleuša je opet spomenula Tošića i tako otkrila da komuniciraju malo više od same organizacije rođendana njihovih ćerki. Novinari su je pitali da li njene ćerke imaju neke želje za rođendan, a dok je odgovarala na ovo pitanje, spomenula je opet razgovor sa bivšim mužem.

- Nemaju nikakve želje, bukvalno ništa. Atina voli roze, Nika plavo, rekle su da su mama i tata zaduženi za sve. U poslednje vreme često borave u mom garderoberu, pa sam se i Dušku požalila, a on mi je odgovorio: Ti meni, one tebi - govorila je Jelena za Pravo lice estrade.