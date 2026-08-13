"TO JE SRAMOTA NJENE LUDE MAJKE" Ivan Marinković se oglasio nakon Lenine izjave da uzima majčino prezime: Sve radi da zadovolji mladog dečka, ali...
Nakon što je Lena Marinković, ćerka Goce Tržan i Ivana Marinkovića, komentarom na društvenim mrežama izazvala veliku pažnju javnosti i nagovestila da bi uskoro mogla da uzme majčino prezime, oglasio se i njen otac.
Lena, koju je Ivan Marinković dobio u braku sa pevačicom Gocom Tržan, privukla je pažnju javnosti odgovorom na komentar ispod snimka sa majkom. Naime, jedna korisnica TikToka upitala ju je: "Zar nije Lena Tržan?", na šta je Lena kratko odgovorila: "Biće uskoro".
Ovaj odgovor odmah je pokrenuo brojne komentare i otvorio pitanje zbog čega Lena želi da promeni prezime, odnosno da umesto očevog nosi prezime svoje majke.
Ivan Marinković burno reagovao
Nakon svega, oglasio se Ivan Marinković, koji je oštro reagovao na ćerkinu objavu i izneo svoje viđenje cele situacije.
- To je njena sramota i sramota njene lude majke, koja je sistemski uništavala sliku oca iz Leninog života, ne bi li zadovoljila svog, tada mladog, dečka - rekao je Ivan, a potom izneo još teže optužbe na račun svoje bivše supruge.
- Ta bolesna žena je žarko želela dete sa mladim udaračem bubnjeva, ali s obzirom na to da se odavno znalo da je to nemoguće, radilo se na tome da Lena pomisli da joj je Rašica tata. Mogla je i njegovo prezime sada da uzme, ne mamino. Nažalost, biologija je jasna nauka, ne možeš joj ništa, ali dobro, ide život dalje. Očekujem i dalje oglašavanje i veliku podršku nacije za ovaj njihov potez. To je tako normalno, zar ne?! - zaključio je Marinković.
"Instruirala ju je jer imam dete s Miljanom"
Podsetimo, Ivan je tokom razgovora sa Stanijom Dobrojević u "Eliti 9", otkrio kakve probleme ima kada je reč o neviđanju ćerke Lene.
- Sve što sam mogao, kada sam bio najbolji otac na svetu, bio sam stvarno najbolji otac, o tome svedoče svi naslovi u novinama...Da li ti znaš s kim ja imam drugo dete?! Je l' možeš da povežeš neke stvari - pitao je Ivan, a potom je nastavio:
- Je l' sam ja kriv za to?! Je l' to znači da ja treba da budem zabranjen kao otac i da se to mojoj ćerki govori?! Moja ćerka je instruirana od tog trenutka, da je to sramota i katastrofa i ja od tada imam probleme koji traju godinama. Je l' sam kriv nešto?! Jel' sam ubio nekoga, je l' sam prebio nekog, jel' sam im oteo pare, ukrao nekome?! - rekao je Ivan.
Kurir.rs/Pink.rs