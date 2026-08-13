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Nakon što je Lena Marinković, ćerka Goce Tržan i Ivana Marinkovića, komentarom na društvenim mrežama izazvala veliku pažnju javnosti i nagovestila da bi uskoro mogla da uzme majčino prezime, oglasio se i njen otac.

Lena, koju je Ivan Marinković dobio u braku sa pevačicom Gocom Tržan, privukla je pažnju javnosti odgovorom na komentar ispod snimka sa majkom. Naime, jedna korisnica TikToka upitala ju je: "Zar nije Lena Tržan?", na šta je Lena kratko odgovorila: "Biće uskoro".

Ovaj odgovor odmah je pokrenuo brojne komentare i otvorio pitanje zbog čega Lena želi da promeni prezime, odnosno da umesto očevog nosi prezime svoje majke.

Ivan Marinković burno reagovao

Goca Tržan i Ivan Marinković Foto: Marina Lopičić

Nakon svega, oglasio se Ivan Marinković, koji je oštro reagovao na ćerkinu objavu i izneo svoje viđenje cele situacije.

- To je njena sramota i sramota njene lude majke, koja je sistemski uništavala sliku oca iz Leninog života, ne bi li zadovoljila svog, tada mladog, dečka - rekao je Ivan, a potom izneo još teže optužbe na račun svoje bivše supruge.

- Ta bolesna žena je žarko želela dete sa mladim udaračem bubnjeva, ali s obzirom na to da se odavno znalo da je to nemoguće, radilo se na tome da Lena pomisli da joj je Rašica tata. Mogla je i njegovo prezime sada da uzme, ne mamino. Nažalost, biologija je jasna nauka, ne možeš joj ništa, ali dobro, ide život dalje. Očekujem i dalje oglašavanje i veliku podršku nacije za ovaj njihov potez. To je tako normalno, zar ne?! - zaključio je Marinković.

"Instruirala ju je jer imam dete s Miljanom"

Podsetimo, Ivan je tokom razgovora sa Stanijom Dobrojević u "Eliti 9", otkrio kakve probleme ima kada je reč o neviđanju ćerke Lene.

- Sve što sam mogao, kada sam bio najbolji otac na svetu, bio sam stvarno najbolji otac, o tome svedoče svi naslovi u novinama...Da li ti znaš s kim ja imam drugo dete?! Je l' možeš da povežeš neke stvari - pitao je Ivan, a potom je nastavio:

Miljana i Ivan Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printsceen, Printscreen Instagram

- Je l' sam ja kriv za to?! Je l' to znači da ja treba da budem zabranjen kao otac i da se to mojoj ćerki govori?! Moja ćerka je instruirana od tog trenutka, da je to sramota i katastrofa i ja od tada imam probleme koji traju godinama. Je l' sam kriv nešto?! Jel' sam ubio nekoga, je l' sam prebio nekog, jel' sam im oteo pare, ukrao nekome?! - rekao je Ivan.

Kurir.rs/Pink.rs

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