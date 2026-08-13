Slušaj vest

Folk zvezda Dragan Kojić Keba nastavlja da otkriva specijalne goste koji će mu se pridružiti na velikom solističkom koncertu „Sad i ko zna kad“, 12. septembra na stadionu „Tašmajdan“.

Keba otkrio četvrtog gosta

Posle Tanje Savić, Ane Bekute i repera 2Soma, na red je došao i četvrti gost, Kebin dugogodišnji kum i prijatelj, virtuoz na harmonici, kompozitor i producentMirko Kodić.

Dragan Koji Keba (2).jpeg
Foto: Skymusic

Prva je najavljena Tanja, potom legendarna Ana, sa kojom Dragan pored dugogodišnjeg prijateljstva i saradnje povezuje i duet „Treba vremena“, ali i zajedničko žiriranje u stručnom žiriju „Zvezda Granda“. Treće iznenađenje bio je reper 2Soma, sa kojim Keba ima duet „Mega, giga, ultra“, čime je najavio i zanimljiv spoj folka i repa.

Sada je otkrio ime koje za njega ima posebnu, ličnu vrednost, harmonikaša Mirka Kodića, čoveka sa kojim ga decenijama povezuju muzika, kumstvo, prijateljstvo i brojne uspomene.

Keba: "Mirko je moj kum"

- Virtuoz čija harmonika ima svoj glas. Čovek koji kad zasvira, priča bez reči. Moj prijatelj, kum i veliki majstor svog zanata. Mirko, dobro mi došao na "Tašmajdan" - poručio je Keba za "Večernje novosti".

O njihovom odnosu pevač govori sa posebnom emocijom, naglašavajući da mu je, pored Kodićevog muzičkog umeća, najvažnije to kakav je čovek.

Mirko Kodić Foto: Dusan Cakic

 - Mirko je moj kum, moj prijatelj i čovek sa kojim me veže mnogo godina, mnogo uspomena i mnogo muzike. Zajedno prošli razne periode, i lepe i teške, i uvek smo ostajali jedan uz drugog. On je vrhunski muzičar, virtuoz na harmonici, veliki kompozitor i producent, ali ono što je meni najvažnije jeste to što je pre svega dobar čovek i pravi prijatelj. Naša saradnja traje dugo i uvek je bila zasnovana na poverenju i ljubavi prema muzici. Kada ti je kum na sceni u jednom tako važnom trenutku, onda to nije samo koncert, već jedna posebna životna priča koju delimo zajedno.

Tako se lista specijalnih gostiju za „Sad i ko zna kad“ širi u pravcu pravog muzičkog spektakla, a publika će 12. septembra na "Tašmajdanu" imati priliku da vidi Kojića u društvu ljudi koji su na različite načine obeležili njegov muzički put. I dok je do sada otkrio četiri imena, folk as očigledno još nije pokazao sve karte, pa ostaje da se vidi da li će do velikog koncerta biti još iznenađenja.

Ne propustiteStars"KUĆE PROPADAJU, ON NE DOLAZI" Ovako izgleda imanje Mirka Kodića u rodnom selu: Meštani progovorili, zbog ovoga su se neki bunili
176811.00-38-10-23.still007.jpg
Stars"KOPALA SAM KROMPIR I LUK" Nada Topčagić objasnila kako je provela 1. maj! Pevačica stigla na rođendan Kodićeve ćerke: Ja ću na moju sahranu da zakasnim...
WhatsApp Image 2026-05-08 at 21.47.58.jpeg
StarsGOGA I DALJE ŽIVI SA MARKOVIM RODITELJIMA: Nakon razvoda ostala u porodičnoj kući, on se iselio! Sad smo uhvatili Mikicu Gačića koji je sinu zabranio ulaz u dom
WhatsApp Image 2026-05-08 at 20.32.12.jpeg
StarsERA NOSI PUN ŠTOS PARA ZA ROĐENDAN MIRKOVE ĆERKE: Pokazao debelu kovertu! Keba planira da pije: "Nek mi uzmu dozvolu" Estrada se sjatila, tu su i ove zvezde
WhatsApp Image 2026-05-08 at 19.55.jpg

29:55
STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV