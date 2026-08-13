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Folk zvezda Dragan Kojić Keba nastavlja da otkriva specijalne goste koji će mu se pridružiti na velikom solističkom koncertu „Sad i ko zna kad“, 12. septembra na stadionu „Tašmajdan“.

Keba otkrio četvrtog gosta

Posle Tanje Savić, Ane Bekute i repera 2Soma, na red je došao i četvrti gost, Kebin dugogodišnji kum i prijatelj, virtuoz na harmonici, kompozitor i producentMirko Kodić.

Foto: Skymusic

Prva je najavljena Tanja, potom legendarna Ana, sa kojom Dragan pored dugogodišnjeg prijateljstva i saradnje povezuje i duet „Treba vremena“, ali i zajedničko žiriranje u stručnom žiriju „Zvezda Granda“. Treće iznenađenje bio je reper 2Soma, sa kojim Keba ima duet „Mega, giga, ultra“, čime je najavio i zanimljiv spoj folka i repa.

Sada je otkrio ime koje za njega ima posebnu, ličnu vrednost, harmonikaša Mirka Kodića, čoveka sa kojim ga decenijama povezuju muzika, kumstvo, prijateljstvo i brojne uspomene.

Keba: "Mirko je moj kum"

- Virtuoz čija harmonika ima svoj glas. Čovek koji kad zasvira, priča bez reči. Moj prijatelj, kum i veliki majstor svog zanata. Mirko, dobro mi došao na "Tašmajdan" - poručio je Keba za "Večernje novosti".

O njihovom odnosu pevač govori sa posebnom emocijom, naglašavajući da mu je, pored Kodićevog muzičkog umeća, najvažnije to kakav je čovek.

1/6 Vidi galeriju Mirko Kodić Foto: Dusan Cakic

- Mirko je moj kum, moj prijatelj i čovek sa kojim me veže mnogo godina, mnogo uspomena i mnogo muzike. Zajedno prošli razne periode, i lepe i teške, i uvek smo ostajali jedan uz drugog. On je vrhunski muzičar, virtuoz na harmonici, veliki kompozitor i producent, ali ono što je meni najvažnije jeste to što je pre svega dobar čovek i pravi prijatelj. Naša saradnja traje dugo i uvek je bila zasnovana na poverenju i ljubavi prema muzici. Kada ti je kum na sceni u jednom tako važnom trenutku, onda to nije samo koncert, već jedna posebna životna priča koju delimo zajedno.

Tako se lista specijalnih gostiju za „Sad i ko zna kad“ širi u pravcu pravog muzičkog spektakla, a publika će 12. septembra na "Tašmajdanu" imati priliku da vidi Kojića u društvu ljudi koji su na različite načine obeležili njegov muzički put. I dok je do sada otkrio četiri imena, folk as očigledno još nije pokazao sve karte, pa ostaje da se vidi da li će do velikog koncerta biti još iznenađenja.