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Ana Nikolić našla se u centru pažnje nakon što je, prema pisanju medija, pretila supruzi Slobe Radanovića zbog poruka koje je pronašla u telefonu svog izabranika Gorana Ratkovića Raleta, a koje je protumačila kao neprimerene. Sada se pevačica ponovo oglasila, ovoga puta na temu izdaje i razočaranja u blisku osobu.

Naime, Ana je na društvenim mrežama podelila citat koji govori o osećaju koji ostaje nakon što vas izda neko kome ste verovali i koga ste smatrali porodicom.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uvek u žiži Foto: Nemanja Nikolić, BoBa Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, Antonio Ahel / Ata Images

„Da li vas je nekada izdao neko koga ste zvali porodicom? Verovala sam ti, a ti si izabrao da me izdaš. Primila sam te u svoj život, verovala sam tvojim rečima, branila sam tvoje ime kada su drugi sumnjali u tebe. Nikada nisam verovala da će to biti iste ruke koje će me pustiti“, glasi citat koji je Ana podelila.

Jelena dobila jezive pretnje

Kako smo imali prilike da čujemo u glasovnim porukama, Ana Nikolić je pretila Jeleni Radanović zbog toga što je pronašla poruke koje je ona slala njenom partneru Goranu Ratkoviću Raletu.

- Budem li videla još jednu tvoju poruku poslatu Raletu, jer ti si apsolutno nekopetentna da se baviš muzikom, a Rale više nema čepljenja i sve slike koje sam našla, zube i sve. Šta si ti? Lekari bez granica, alo - poručila je Nikolićeva i zapretila joj: "Izvlačiće te iz Drine, Morave".

Ovde možete poslušati glasovnu:

07:07 Ana Nikolić preti Slobinoj Jeleni Izvor: Privatna arhiva

- Budeš li mu se obratila povodom ovoga odseći ću ti jezik, kunem ti se. Ku*etino raspala. Nemoj da ti uništim i ovaj brak i oteram u dom za majke sa decom koja nemaju za život. I da ti Kiju vratim na vrat da ti napravim pakao od života - govorila je Nikolićeva, ali tu nije stala