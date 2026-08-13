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Nakon što je prethodno izneo niz oštrih tvrdnji na račun svoje bivše supruge, Ivan je sada putem Instagrama odlučio da se obrati i njenom suprugu, Radomiru Novakoviću Raši.

"Trebalo je Raši da platim alimentaciju"

1/7 Vidi galeriju Goca Tržan i Ivan Marinković Foto: Marina Lopičić

Marinković je objavio poruku u kojoj se osvrnuo na odnos prema Raši, alimentaciju, ali i stan koji, prema njegovim tvrdnjama, koristi njegova bivša supruga.

- Znam gde grešim, pih... Trebalo je tada Raši da platim alimentaciju, da se dete iškoluje... Ovako, uvalio se mali u gajbu, za koju mu žena nije vratila hipoteku na moj stan 15 godina, a obavezala se potpisom, ali Ika dobar nije tužio, rekoh: „Ajde, mali nema gde da živi“. E, Ivane, budalo - napisao je Ivan na svom Instagram profilu.

"Instruirala ju je jer imam dete s Miljanom"

Podsetimo, Ivan je tokom razgovora sa Stanijom Dobrojević u "Eliti 9", otkrio kakve probleme ima kada je reč o neviđanju ćerke Lene.

- Sve što sam mogao, kada sam bio najbolji otac na svetu, bio sam stvarno najbolji otac, o tome svedoče svi naslovi u novinama...Da li ti znaš s kim ja imam drugo dete?! Je l' možeš da povežeš neke stvari - pitao je Ivan, a potom je nastavio:

- Je l' sam ja kriv za to?! Je l' to znači da ja treba da budem zabranjen kao otac i da se to mojoj ćerki govori?! Moja ćerka je instruirana od tog trenutka, da je to sramota i katastrofa i ja od tada imam probleme koji traju godinama. Je l' sam kriv nešto?! Jel' sam ubio nekoga, je l' sam prebio nekog, jel' sam im oteo pare, ukrao nekome?! - rekao je Ivan.

1/7 Vidi galeriju Miljana i Ivan Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printsceen, Printscreen Instagram

- Razumem i ženu, ušao si u rijaliti, napravio sr*nje - rekla je Stanija.

- Razumeš?! Je l' dete krivo za to što ja ne mogu da doživim kao otac da se moj sin i moja ćerka uopšte upoznaju jer ja ne viđam svoju ćerku, jer ona neće jer je sramota što je to Miljanino dete?! Sada vidi ko je tu kriv, ja nisam odustao nijednog trenutka, niti sam više ikada išao, niti mi je palo na pamet, da idem na sud i da se blamiram. Uvek sam govorio: "strpljen, spašen" - rekao je Ivan.