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Odnos pevačice Goce Tržan i njene ćerke Lene sa rijaliti učesnikom Ivanom Marinkovićem već godinama puni medijske stupce.

Poznato je da Lena nema kontakt sa ocem, a javnost je nedavno zaintrigirala vest da je odlučila da zvanično promeni prezime u Tržan.

Goca se sada dotakla i ove teme, odlučno demantujući navode da svojoj ćerki brani kontakt sa ocem. Pevačica je otkria i koja je najveća laž koju je o sebi čula, kao i kakve je situacije izbacuju iz takta.

1/10 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Printscreen/K1

- Bilo ih je onoliko, ali najgluplje je možda da ne dozvoljavam svom detetu da bude u kontaktu sa svojim ocem - iskrena je bila Goca, a potom se osvrnula na glasine koje nije želela da demantuje:

- Da sam jaka i opasna žena.

O najvećem strahu

- Nemam ih mnogo. Recimo da me neko izda - rekla je ona i za kraj poručila:

- Sve što mislite o meni, sve ste u pravu - izjavila je ona za kraj.

Goca: "Moj život je moje dete"

Podsetimo, Goca je nedavno govorila o Leninom odrastanju.

"Odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku", rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana:

1/5 Vidi galeriju Lena Marinković na letovanju u Crnoj Gori Foto: Instagram

"Sećam se ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda suđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama.