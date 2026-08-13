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Tajno venčanje Neše Twinsa izazvalo je ogromnu pažnju javnosti, a denser se sada, prvi put nakon što je izgovorio sudbonosno"da" pojavio pred kamerama I progovorio o najlepšem danu.

Neša je je bez zadrške govorio o svom trećem braku, supruzi Magdaleni, ali i detaljima sa venčanja koji do sada nisu bili poznati javnosti.

Već na početku razgovora usledilo je pitanje koje je izazvalo smeh u studiju. Kada ga je voditelj upitao da li je na svadbi imao "200 miliona u kešu", Neša je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu.

1/7 Vidi galeriju Popularni pevač devedesetih Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Twins, danas se oženio u tajnosti. Foto: Kurir

- Upecao sam ženu koja je 200 miliona u kešu - našalio se denser, a zatim potpuno promenio ton i prvi put pred kamerama emotivno progovorio o svojoj izabranici.

- Šalu na stranu, moja supruga se zove Magdalena. Ovo mi je treći brak i pronašao sam osobu koja je slična mojim osobinama, blaga, skromna… - rekao je Neša.

Međutim, tu otkrivanjima nije bio kraj.

Voditelja je zanimalo i da li je svoje venčanje otvorio jednim od najvećih hitova grupe Twins - pesmom "Jedino ti".

- Sleteo sam uz pesmu "Jedino ti, živote moj" - otkrio je Neša.

Iako bi mnogi pomislili da je upravo ova pesma nakon venčanja dobila potpuno novo, ljubavno značenje, Neša je iznenadio objašnjenjem koje javnost možda nije očekivala.

Ovako je nekad Neša izgledao:

1/5 Vidi galeriju Neša Twins nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen, printscreen YT

- Ta pesma nije striktno posvećena ženi ili ljubavi prema nekome. Ta pesma je posvećena Bogu - "jedino ti, živote moj, ne daš da padnem na dno". Publika koja me prati zna koliko sam posvećen duhovnosti - objasnio je Neša.

Tako je jedan od prepoznatljivih hitova Twinsa, koji publika godinama doživljava kao ljubavnu pesmu, dobio potpuno drugačiju dimenziju.

I dok detalje privatnog života i dalje želi da sačuva daleko od očiju javnosti, denser je ovoga puta ipak napravio izuzetak i otkrio zbog čega veruje da je u trećem braku pronašao osobu koja mu istinski odgovara.

Došao na svadbu helikopterom

Zanimljivo je da je Neša Twins na svadbenu proslavu, tačnije restoran, stigao ni manje, ni više, nego helikopterom, a zvanice su ga dočekale uz ovacije i i zvižduke.

01:06 Neša Twins prvi ples Izvor: Kurir

Ubrzo se dogodio i ples mladenaca baš uz njegovu pesmu "Jedino ti". Mladenci su pucali od sreće, dok su svi oko njih igrali i aplaudirali.

Mlada je blistala u raskošnoj beloj venčanici, dok se pevač odlučio crni smoking sa leptir mašnom, dok su detalji na njegovom sakou dali dozu glamura i upečatljivosti.

Kurir.rs/Prva