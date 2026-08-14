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Ava Karabatić koja je pre nekoliko dana pretrpela fizičko nasilje od svog partnera, našla se u novom problemu. Usled požara koji se dešavaju u Crnoj Gori, ali i jednim delom Hrvatske, starleti je kako ona tvrdi požar zahvatio i kuću njenog pokojnog oca.

Užasan požar koji je sinoć izbio u Lokvi Rogoznici proširio se tokom noći prema Omišu, zahvatio područja iznad samog grada i približio se centru grada. Vatra je ugrozila brojne kuće i zgrade, neki stanovnici i turisti su evakuisani, a sa terena stižu snimci velike materijalne štete, izgorelih automobila i zgrada, kao i informacije o povređenima.

Rano jutros oglasila se Ava, sa vestima koje su je potresle čim je oči otvorila.

- U šoku sam. Probudim se iz sna i prva vest koju saznam da je požar zahvatio kuću mog oca u Omisu, jedina nekretnina na koju imam pravo i za koju se sudim za deo s obzirom da s očevom porodicom nisam u dobrim odnosima. Ostala sam bez ičega. Pa kad je ovom hororu kraj - napisala je Ava

Foto: Printscrean

U komentarima su joj pisali poruke podrške.

Bivši partner u bekstvu

Podsećamo, policajci su Avu nakon bega prvo odveli u stanicu u Rakovici, gde je u formi službene beleške dala izjavu i prijavila ga za nasilje.

Nakon toga, policajci su L. Z. odmah pozvali na mobilni telefon, ali se on nije javljao. Patrola je ubrzo otišla i do stana u Resniku, ali ga ni tamo nisu zatekli.

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

Policija traga za njim, dok se za Avu Karabatić, nakon postupka pred dežurnim sudijom za prekršaje, očekuje dalja procedura u Upravi za strance.

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Prinskrin Instagram