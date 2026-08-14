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Marko Janjušević Janjuš odlučio je da se ženi! Rijaliti učesnik se oglasio na Instagramu i obratio se svojim pratiocima, prijateljima i porodici. Poznato je da Janjuš nakon izlaska iz rijaltija je u vezi sa Vanjom Živić, a kako se šuška uskoro će i početi zajednički život.

Sve spremno, sem mlade

"Dragi moji prijatelji, draga moja porodico, dragi moji kumovi i ljudi koji me volite i podržavate svih ovih godina, ovom prilikom želim da vam se obratim i sa vama podelim konačno neke lepe vesti... Danas sam odlučio da 23.10.2026. godine stajem po drugi put, ono što bi se reklo, na ludi kamen", započeo je Janjuš, pa nastavio:

"Našao sam i restoran u kom ću praviti veselje, našao sam i, ono što bi se reklo, kuma koji će me venčati, našao sam i auto u kom ćemo se mi kao mladenci voziti, našao sam i šta ću da obučem, i ostalo mi je još samo ženu da nađem".

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Vanja upoznala Janjuševu porodicu

Vanja Živić nam je sinoć, uoči emisija "Narod pita", otkrila da su ona i Janjuš otpočeli zajednički život, ali i da je upoznala njegovu ćerku.

"Želela je da poveća zadnjicu, jer treningom ne može da je napravi. Genetika je u pitanju, ipak. Prozivala je moju zadnjicu Milena, a u isto vreme nosila kinesku. Ovde ima novca, taman nek odradi estetsku operaciju! Ona je zaslužna što sam ušla u rijaliti, ali ja to nisam inicirala, ona mi je predlagala to. Videćemo kako će se ponašati večeras u emisiji. Donela mi je ležaljku? (smeh) Sad mogu da sedim, zakasnila je. Spojila sam Žanu i Milenu, drago mi je što se druže, a jako mi je drago što više nisu u mom životu. Sad sam samo sa Janjušem, ni sa kim se drugim ne čujem iz rijalitija. Upoznala sam Krunu Janjuševu, devojčica je na mestu, vaspitana, kulturna, on je najbolji otac na svetu, ona ima i najbolju mamu na svetu", kazala je.