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Dragana Mirković kada radi, radi, a kada uživa onda uživa! Muzička diva tokom letnje sezone održala je na desetine koncerta, a svako njeno pojvaljivanje u gradovima širom Balkana doneo je rekordne posete publike.

Dragana u nizu koncerata, nađe vremena i za uživanje, pa je odlučila da ode u provod i to u jednom od najboljih mesta u Beogradu kada je reč o provodu i dobroj muzici. Muzička zvezda posetila je jedan od restorana u Skadarliji, a uživajući u iću i piću, uživala je i u talentu glumice Ljiljane Jakšić , koja je te večeri nastupala u pomenutom restoranu. Dragana se sve vreme veselila dok joj je Ljiljana pevala čuvenu starogradsku pesmu "Evo banke cigane moj".

Oduševljena atmosferom i gostoprimstvom, pevačica je uz podeljene trenutke ostavila i emotivnu poruku:

- Kada dođem u Beograd i zapeva naša divna glumica Ljiljana Jakšić - napisala je Dragana.

Foto: Printscrean

Poklon od ćerke koji će zauvek pamtiti

U vremenu u kome su joj gotovo svi dani ispunjeni putovanjima, koncertima i susretima sa publikom, Dragana Mirković retko pronađe vreme koje može da posveti samo sebi i svojim najmilijima. Ipak, ovog leta dogodio se trenutak koji će, bez sumnje, zauvek čuvati u srcu.

Za posebno iznenađenje pobrinula se njena ćerka Manuela, koja je pevačicu odvela na nekoliko dana odmora u sunčanu Španiju. Daleko od reflektora, bine i poslovnih obaveza, majka i ćerka uživale su u zajedničkim trenucima, stvarajući uspomene koje vrede više od svega.

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Dejan Milicevic, Goran Jovanovic, Dejan Milićević, Privatna Arhiva

Uz video sastavljen od fotografija sa putovanja, bilo je jasno koliko joj je ovaj predah prijao, ali još više koliko joj znači pažnja i ljubav njene naslednice.

– Kakav divan osećaj kad doživiš da te ćerka vodi na odmor. Hvala ti, sunce moje. Voli te mama. – napisala je Dragana, a njene iskrene reči izazvale su brojne emocije među pratiocima, koji su u komentarima isticali koliko je njihov odnos pun ljubavi, poštovanja i međusobne podrške.