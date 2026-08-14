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Miloš Bojanić svedoči jezivom požaru koji je zahvatio deo Crne Gore, i mesto u kom on provodi većinu vremena tokom leta. Pevač poseduje vilu u mestu Baošić koje je zapravo i u najvećem problemu kada je reč o požaru.

Miloš se i juče oglasio i govorio o ovoj strašnoj situaciji, a u novom oglašavanju otkriva da je požar sve bliži njegovoj kući.

Vatra blizu vile

- Danas sam, možda više nego ikad, shvatio koliko je krhko sve ono sto godinama gradimo i koliko je malo potrebno da se u samo nekoliko trenutaka pretvori u pepeo.

- Vatra se toliko približila mojoj vili u Baošićima da sam na trenutak pomislio da cu bespomoćno gledati kako nestaje u plamenu. Posle svih godina truda, uspomena i svega sto smo stvarali, sama pomisao da bi sve to moglo nestati za nekoliko minuta bila je zaista bolna.

- Srećom, zahvaljujući brzoj, profesionalnoj i požrtvovanoj intervenciji vatrogasaca, požar je stavljen pod kontrolu, a moja vila je spasena

- Od srca hvala ovim hrabrim ljudima koji su, rizikujući sebe, stali izmedu vatre i nase imovine. Njihova hrabrost, pozrtvovanost i nesebicna borba u trenucima kada je bilo najteże ostavili su na mene dubok utisak.

- Moje poštovanje i zahvalnost prema njima su neizmerni. Oni nisu samo vatrogasci — oni su pravi heroji.

1/9 Vidi galeriju "TO ME JE UBILO" Miloš Bojanić vlasnik najlepše vile na obali mora, zbog ovoga je odustao od prodaje: Pričali su o MILIONIMA Foto: Pritnscreen/Grandonline

Uložio u nju 200.000 evra

Naime, Bojanić poseduje vilu na samoj obali mora, koju ima već nekoliko decenija u vlasništvu.

Upravu tu vilu je Bojanić renovirao pre 4 godine i u nju ulozio gotovo 200.000 evra.

Inače, on je svoju vilu pretvorio i u biznis, tačnije u apartmane, od kojih zarađuje ozbiljan novac u toku leta.