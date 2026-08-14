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U proteklih 15 godina Dino Merlin nastupao je u Srbiji 18 puta, u rekordnom roku prodavane su karte za njegove nastupe i za svaki se tražila karta više.

Beogradsku Arenu napunio je 9 puta, pevao je u glas sa njim i Spens u Novom Sadu, Novi Pazar, Kopaonik, Zlatibor, Subotica, Kragujevac i Niš. Svaki njegov nastup pratile su i spekulacije o zabrani njegovih koncerata u Srbiji.

Foto: Todor Milivojević

Povodom trenutnih kontraverzi po pitanju Dinovog koncerta na Sportskom aerodromu u Kraljevu 05. septembra, kontaktirali smo organizatore sa pitanjem kako protiču pripreme i da li Dino dolazi u Kraljevo?

Iz organizacije poručuju da su jako ponosni što u sklopu svetske turneje "MI", nakon Niša, Splita, Frankfurta, i tri prepuna stadiona Koševo u Sarajevu, Dino Merlin stiže u Kraljevo sa istom emocijom zajedništva, pesme i ljubavi koju prati spektakularna svetska produkcija.

Foto: Todor Milivojević

Kažu, intenzivno i vredno rade zajedno sa Dinovim timom na pripremi najvećeg open air spektakla, a najveća briga je smeštajni kapacitet za preko 25.000 hiljada već prodatih ulaznica ali uz osmeh dodaju i onu staru izreku: "kad čeljad nisu besna, kuća nije tesna"!

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Vidimo se u Kraljevu 05.Septembra da širimo slogu i ljubav i produžimo čaroiju!

Ulaznice u prodaji na tickets.rs

Foto: Todor Milivojević