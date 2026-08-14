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Iako joj je leto ispunjeno nastupima i brojnim poslovnim obavezama, pevačica Tijana Milentijević ne dozvoljava da joj užurban tempo pokvari raspoloženje. Između nastupa uspela je da pronađe malo vremena za sebe, opusti se i napuni baterije.

Pevačica se skinula i pokazala figuru, a reakcije na društvenim mrežama nisu izostale. Komentari samo pljušte, a mnogi ističu da Tijana nikada nije izgledala bolje i da je u top formi.

Na fotografijama posebnu pažnju privlači njena vitka figura koju je dovela do savršenstva. U ležernom, atraktivnom izdanju pokazala je da je u odličnoj formi, dok njen osmeh dodatno ostavlja utisak da trenutno zaista uživa i maksimalno koristi svaki trenutak predaha između nastupa.

1/3 Vidi galeriju Tijana Milintijević Foto: Printscrean

Posebnu pažnju privuklo je to što je Milentijevićeva ranije bila na meti kritika i komentara zbog viška kilograma.

Kako joj je letnja sezona izuzetno uspešna, slobodnih trenutaka gotovo da nema, pa je jasno da joj je ovo jedno od najuspešnijih leta do sada. Međutim, pevačica očigledno zna koliko je važno napraviti predah kada se ukaže prilika.

Obišla ceo svet

Pevačica je u jednom intervjuu nedavno govorila koliko voli da putuje,

- Obožavam da putujem! Već sam obišla gotovo ceo svet, ali naravno da ima još mnogo mesta koja želim da posetim. Na putovanja ne bih dala poslednji dinar, ali na njih definitivno trošim najviše novca. Kad god imam vremena i para, otputujem bez razmišljanja!