Slušaj vest

Dia Kostić zaintrigirala je javnost svojim iskenim izjavama i pričama o prošlosti, ali i albumom "Dia" na kom se nalazi 10 pesama u rep fazonu. Nakon promocije albuma Dia je snimila i duet sa Dj Krmakom koji je nedeljama na trending listama, međutim, do sada je jako malo govorila o svom odrastanju i životu dok je bila dete. Pevačica je sada po prvi put otkrila neke stvari iz svog privatnog života.

Dia je bez zadrške govorila o porodici, detinjstvu, osećaju nepripadanja u Švajcarskoj, ali i o tome koliko je baka oblikovala njen karakter i životne stavove.

"Deca su me ujedala, u modricama sam dolazila kući"

Reperka je još kao devojčica je imala veoma upečatljiv stil.

Kako kaže, od samog početka školovanja bilo je jasno da se razlikuje od drugih.

- Čim sam krenula u školu, svi su videli da sam drugačija, čak su i deca bila ljubomorna pa su me ujedala, dolazila sam kući u modricama, bila sam jako mirna - ispričala je Dia.

Posebno se prisetila perioda kada je počela da eksperimentiše sa izgledom.

- Sa trinaest godina sam kupila farbu za kosu jer sam oduvek htela da budem bela, otišla sam kod prijateljice da me ofarba. Kada sam stigla kući, svi su bili u šoku. Kada me je baka videla sa tom belom kosom, bila je baš na aparatima. Volela sam sa trinaest godina da nosim baš duge nokte - rekla je Dia u emisiji "Demanti".

1/11 Vidi galeriju Dia Kostić i DJ Krmak Foto: Privatna arhiva

Kako kaže, njen izgled je privlačio pažnju i u školi.

- Imala sam drugarice koje su mi se divile i volele, uvek su pričale da sam drugačija od svih. Bila sam najpoznatija u školi po mom izgledu i mom specifičnom hodu - ispričala je.

Ipak, njen stil nije nailazio na odobravanje svih.

- Problem sam imala sa učiteljicama. Na svakom roditeljskom sastanku su pričale mojoj baki kako to ne može tako, zašto se presvlačim dva puta u školi, njima je to smetalo. Roditelji druge dece su se žalili na mene, jer su druga deca odlazila kući i plakala jer nemaju to što ja imam, i onda su dolazili u školu jer nisu znali kako da im objasne - rekla je Dia za "Demanti".

"Baka mi je bila i mama i tata"

Reperka i bivša madam Dia Kostić veoma emotivno je govorila o baki koja ju je odgajila i koja joj je, kako kaže, bila sve u životu.

- Moja baka je bila fantastična žena, ona je za mene bila paket. Ja sam u tom paketu imala i mamu, tatu, baku, deku i sve što mi je trebalo, ona je bila. Moji su se razveli kada sam ja bila jako mala. Kako sam rasla, ja sam mislila da mi je ona mama, iako me je ona odmalena učila da je ona baka. Odrasla sam sa njom, ona je za mene bila sve u životu. Kada sam ja nju izgubila, to je za mene jako teško bilo. Prošlo je 7-8 godina kako je nema, ali se ja još uvek nisam pomirila s tim da je nema - rekla je Dia.

1/9 Vidi galeriju Dia Kostić Foto: Printscrean, Antonio Ahel/ATAImages

Kako ističe, ni danas ne prođe dan da ne pomisli na nju, čak ni osam godina od njene smrti.

- I dan-danas mi pada jako teško, nema dana da ne pomislim na nju, bila je borbena žena! Ona je mene jako lepo vaspitala, mislim da mene čak ni otac ni majka ne bi ovako vaspitali. Mislim da sam na nju pokupila neke osobine, da budem dobar čovek, da ne mislim loše ljudima, da bodrim sebe i da budem uvek srećna i nasmejana - ispričala je Dia.

Posebno je istakla kakva je njena baka bila kao žena koja joj je danas veliki uzor.

- Ja nju nikad nisam videla tužnu, nenasmejanu, umornu ili da je nekada bila umorna, puno radila ili da je nešto boli. Uvek je bila sređena žena. Žena treba da bude samostalna i da ne zavisi od muškarca, već da sama ima svoj novac - rekla je Dia.

Sa ocem imala dobar odnos, sa majkom nikakav kontakt

- Sa ocem sam imala super odnos jer je on živeo sa nama. Otac mi je bio jako mlad, sve mi je pružio i dobila sam svu ljubav ovog sveta. On se posle više puta ženio i razvodio. Sa mamom nisam imala kontakt. Zbog čega nismo imali kontakt, to samo Bog zna, svako ima neku svoju verziju i priču. Mene to ne zanima - rekla je Dia.

Kako kaže, ne smatra da zbog odnosa sa majkom ima ranu iz detinjstva, jer joj je baka pružala dovoljno ljubavi.

- Ne postoji nikakva rana iz detinjstva u vezi s majkom. Baka mi je pružala jaku ljubav i, da ta ljubav nije bila toliko jaka, mislim da bih danas sigurno imala neku patnju, tugu. Ne samo danas, već ceo život bih nosila tu neku tugu i patnju - ispričala je Kostićeva.

Ipak, prisetila se situacija iz školskih dana kada su je druga deca zadirkivala jer je na roditeljski sastanak umesto majke dolazila baka.

- Teško mi je padalo kada u školi na roditeljski, umesto moje majke, dođe moja baka. Deca su me zadirkivala zašto mi dolazi baka, a ne majka. Meni je bilo teško da im sada objašnjavam šta i kako. Uvek su mi se smejali! - rekla je ona.

Govoreći o majci, Dia je istakla da nije osetila toplinu koju je očekivala.

- Mi smo se videle, ja znam ko je ona, upoznala sam je, ali ja tu toplinu nisam osetila od nje. Ti nekog da vidiš posle toliko godina i kamen bi zaplakao. Ne interesuje me zbog čega, niti joj zameram! Nema opravdanja - rekla je Dia drhtavim glasom.

Na kraju je istakla da svojim roditeljima želi sve najlepše.

- Ne želim nikog da vređam, svako ima svoj život, i mami i tati želim sve najlepše u životu. Oni sada imaju drugu porodicu i drugu decu - zaključila je Dia u emisiji "Demanti" na Informer jutjub kanalu