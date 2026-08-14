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Zorica Marković osim svoj primarnog zanimanja - pevanja, uvek ima još po neki biznis, a to uglavnom bude kafana. Pevačica je  poslednjih godina vlasnica ugostiteljskih objekta, a jednom prilikom otkrila je koja njena koleginica je zaradila najviše para kod nje u kafani.

Kafana Zorice Marković godinama je bila mesto na kojem su se smenjivala brojna poznata imena domaće estrade. Za dobru atmosferu bili su zaduženi i pevači koji su nastupali pred gostima, a iako nije mogla da izdvoji osobu koja je za samo jedno veče dobila najveći bakšiš, Zorica je imala odgovor na pitanje ko je tokom angažmana u njenoj kafani najviše zaradio.

– Ljudi daju i ne žale. Ne znam ko je za jedno veče uzeo najveći bakšiš, tu ne bih mogla nikoga da izdvojim, ali Vesna Zmijanac je pevala celu godinu kod mene i ona je namlatila ozbiljnu lovu. Zaradila je najviše od svih, jer je najduže i pevala – otkrila je Zorica  Marković za Grand u emisiji "Nije lako biti ja" 

Zorica Marković Foto: Print Kurir, Prin Screen, Pritnscreen

Markovićeva se tom prilikom osvrnula i na Radu Manojlović, koja je bila među pevačicama koje su često dolazile u njenu kafanu.

Zorica za mlađu koleginicu ima samo reči hvale, a posebno ističe njenu neposrednost i sposobnost da napravi atmosferu zbog koje je gosti vole.

– Moja Rajka uvek je tu za mene, i ja za nju. Ona je prirodna i normalna, zato je ljudi vole, napravila je fantastičnu atmosferu – rekla je Zorica.

Vesna Zmijanac na svom drugom koncertu zaredom Foto: Nemanja Nikolić

Seli se iz Beograda

Zorica Marković se seli iz Beograda. Ona je otkrila da je kupila u Aranđelovcu kuću, a da je ta odluka ošla sasvim slučajno. je otkrila da

- U Aranđelovcu imam prijatelje. Otišla sam u goste i ostadoh - uzeh neki hektar zemlje, uzeh neku kuću kod izvora, mnogo lepu, preko puta mi je izvor mineralne vode Knjaz. Taj grad će biti najlepši u Srbiji - rekla je pevačica u emisiji "Premijera ' Vikend specijal".

Kako kaže, preseljenje planira već za nekoliko meseci, a ideja za novi biznis ne manjka.

- Da, selim se. Mislim negde do jeseni... Sa tih hektar zemlje ne znam šta ću, razmisliću. Neke životinjice ili modularne kuće... Da mi je neko pričao ne bih verovala.

Kurir.rs

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