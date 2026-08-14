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Mlada pevačica Zorana Mićanović završila je u Urgentnom centru, gde joj je ukazana pomoć

Kako saznaju domaći meidji, ona je oko ponoći dovezena u UC u Beogradu.

Zoranu su dovezli sa vidnom povrednom, tačnije krvavom rukom.

Pevačici je odmah ukazana pomoć!

Uskoro opširnije...

1/7 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Marko Cvetković, Printscreen

Pevačica godinama trpela nasilje

Pevačica Zorana Mićanović nedavno je otvoreno govorila o nasilju koje je trpela od vršnjaka. Ona kaže da mnogi koji su je maltretirali danas žele da se druže sa njom nakon što je ostvarila uspeh.

- Radilo se o tome da me deca jednostavno nisu prihvatala. Uvek sam bila drugačija i nekako sam se izdvajala. Nikada nisam pripadala grupicama „maminih i tatinih sinova“, niti sam bila neko ko maltretira druge. Bila sam normalno dete sa sela. Kada sam došla u gradsku školu, bila sam odbačena i često maltretirana- rekla je ona u emisiji "Amidži šou" i dodala:

- Sada mi se ta ista deca izvinjavaju i žele da se druže sa mnom, ali za neke stvari jednostavno nema mesta opraštanju. Da sam bila psihički slabija, ko zna šta je moglo da se desi. Nažalost, svedoci smo da su mnoga deca zbog vršnjačkog nasilja dizala ruku na sebe. Danas roditelji deci daju telefone umesto pažnje i vaspitanja, a posledice toga postaju sve ozbiljnije.