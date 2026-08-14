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Zorana Mićanović sinoć je došla u Urgentni centar sa krvavom rukom. Pevačici je medicinsko osoblje odmah pritrčalo u pomoć, a kako saznaju domaći mediji, Zorana je doživela da je ujede besna mačka, pa je morala hitno u bolnicu.

Ujela je za ruku koja se raskrvarila, pa je pevačica morala u bolnicu. Trenutno se nalazi na ispitivanju, prenosi Telegraf.rs

1/6 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: ATA images

"Napravila sam haos"

Zorana Mićanović proslavila nakon takmičenja "Zvezde Granda", a nedavno se prisetila početka karijere.

Iako je ispala iz takmičenja, sudbina je bila na njenoj strani.

- Direktno sam ispala iz polufinala. Čak nisam išla ni u baraž. Mnogo sam plakala i rekla sam: "Ja se nikada više pevanjem baviti neću". Bila sam očajna, zvala sam i Sašu i Milija, haos sam napravila.Od malena sam tvrdoglava bila i sve sam radila na svoju ruku. Zvao me je Saša sutradan i pitao da li želim da snimim pesmu ali to znači da više nikada neću moći da se takmičim. Svako sam rekla da nikada više neću biti deo toga i pristala sam da snimim pesmu. Čak sam htela i da izbacim deo teksta, ali mi je Mili mi je rekao da ćutim i da pevam - rekla je Zorana kroz osmeh za TV Adria i nastavila:

- Kad se setim koji je to bum bio 24 sata nakon pesme. Odmah sam ušla u trending, bilo je opšte ludilo. "Sikter" je napravio toliku pompu, neverovatno je to bilo. Posle toga više ništa nije bilo isto. Trebalo mi je mnogo vremena da izgradim sebe jer je pesma bila veća od mene. Svi su znali za pesmu ali ne i ko je peva.