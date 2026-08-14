Slušaj vest

Zorana Mićanović sinoć je došla u Urgentni centar sa krvavom rukom. Pevačici je medicinsko osoblje odmah pritrčalo u pomoć, a kako saznaju domaći mediji, Zorana je doživela da je ujede besna mačka, pa je morala hitno u bolnicu.

Ujela je za ruku koja se raskrvarila, pa je pevačica morala u bolnicu. Trenutno se nalazi na ispitivanju, prenosi Telegraf.rs

Zorana Mićanović Foto: ATA images

"Napravila sam haos"

Zorana Mićanović proslavila nakon takmičenja "Zvezde Granda", a nedavno se prisetila početka karijere.

Iako je ispala iz takmičenja, sudbina je bila na njenoj strani.

- Direktno sam ispala iz polufinala. Čak nisam išla ni u baraž. Mnogo sam plakala i rekla sam: "Ja se nikada više pevanjem baviti neću". Bila sam očajna, zvala sam i Sašu i Milija, haos sam napravila.Od malena sam tvrdoglava bila i sve sam radila na svoju ruku. Zvao me je Saša sutradan i pitao da li želim da snimim pesmu ali to znači da više nikada neću moći da se takmičim. Svako sam rekla da nikada više neću biti deo toga i pristala sam da snimim pesmu. Čak sam htela i da izbacim deo teksta, ali mi je Mili mi je rekao da ćutim i da pevam - rekla je Zorana kroz osmeh za TV Adria i nastavila:

- Kad se setim koji je to bum bio 24 sata nakon pesme. Odmah sam ušla u trending, bilo je opšte ludilo. "Sikter" je napravio toliku pompu, neverovatno je to bilo. Posle toga više ništa nije bilo isto. Trebalo mi je mnogo vremena da izgradim sebe jer je pesma bila veća od mene. Svi su znali za pesmu ali ne i ko je peva.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsZORANA MIĆANOVIĆ PREVEZENA U URGENTNI CENTAR: Vidno povređena, u ustanovu došla kasno noćas
Zorana Mićanović o vršnjačkom nasilju
Stars"POSLE NASTUPA IDEM PO ROBU ZA BUTIK PA LEPIM CENE, PA NA NOVI NASTUP" Zorana Mićanović od pevanja zarađuje ogroman novac, ali zbog ovoga radi i druge poslove
IMG_0106.JPG.jpeg
Stars"OBJAVILI SU MOJE EKSPLICITNE SLIKE" Zorana Mićanović žrtva prevare: Ne plašim se ucena
viki_sin_rodjendan_06102025_0165.JPG
Stars"REKLA SAM DA SE NIKAD VIŠE NEĆU BAVITI PEVANJEM" Zorana otkrila istinu o pesmi Sikter i ispadanju iz ZG: Htela sam da izbacim deo teksta...
WhatsApp Image 2025-08-31 at 16.12.42_c9eff314.jpg