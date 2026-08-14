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Zorana Mićanović preživljava pravu dramu, nakon što je sedeći sa sestrom videla mačku koju je počela da mazi, a onda ju je ta ista mačka žestoko ujela i napravila joj ozbiljan ujed na ruci, zbog kog je morala hitno u bolnicu.

Pevačica se sada oglasila i otkrila detalje ovog događaja, kao i kakav je dalji protokol.

- Sedela sam sa sestrom i videla sam macu koja nam se motala oko nogu. Sagnula sam se da je pomazim i dok sam je mazila otrgla se i ujela me je za ruku. Ujed je prilično dubok, na nezgodnom mestu - rekla je pevačica za Telegraf:

-U UC u Beogradu su mi ukazali neophodnu pomoc, stvarno bih se zahvalila svima tamo.

Ona se trenutno nalazi u bolnici, a otkrila je i kakve tegobe oseća.

- Sada sam u Mitrovoci u bolnici, imam preglede i treba krv da vadim. Ovako se osecam dobro, osim sto me malo ruka zateze.

Devetnaestogodišnja Zorana Mićanović, trenutno jedna od najtraženijih pevačica na domaćoj sceni, priznala je da je za samo dve pesme dobila bakšiš od skoro 10.000 evra. Foto: Printskrin/Instagram, Dito Bravo

Hitno je dovezli u Urgentni

Zorana je završila u Urgentnom centru, gde joj je ukazana pomoć, saznaje Telegraf.

Kako smo saznali, ona je oko ponoći dovezena u UC u Beogradu.

Zoranu su dovezli sa vidnom povrednom, tačnije krvavom rukom.

Pevačici je odmah ukazana pomoć!

Kurir.rs

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