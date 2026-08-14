"SEDELA SAM SA SESTROM I VIDELA MACU..." Zorana se oglasila, evo kako ju je ujela besna mačka: Ujed je dubok i na nezgodnom mestu
Zorana Mićanović preživljava pravu dramu, nakon što je sedeći sa sestrom videla mačku koju je počela da mazi, a onda ju je ta ista mačka žestoko ujela i napravila joj ozbiljan ujed na ruci, zbog kog je morala hitno u bolnicu.
Pevačica se sada oglasila i otkrila detalje ovog događaja, kao i kakav je dalji protokol.
- Sedela sam sa sestrom i videla sam macu koja nam se motala oko nogu. Sagnula sam se da je pomazim i dok sam je mazila otrgla se i ujela me je za ruku. Ujed je prilično dubok, na nezgodnom mestu - rekla je pevačica za Telegraf:
-U UC u Beogradu su mi ukazali neophodnu pomoc, stvarno bih se zahvalila svima tamo.
Ona se trenutno nalazi u bolnici, a otkrila je i kakve tegobe oseća.
- Sada sam u Mitrovoci u bolnici, imam preglede i treba krv da vadim. Ovako se osecam dobro, osim sto me malo ruka zateze.
Hitno je dovezli u Urgentni
Zorana je završila u Urgentnom centru, gde joj je ukazana pomoć, saznaje Telegraf.
Kako smo saznali, ona je oko ponoći dovezena u UC u Beogradu.
Zoranu su dovezli sa vidnom povrednom, tačnije krvavom rukom.
Pevačici je odmah ukazana pomoć!
Kurir.rs