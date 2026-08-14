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Zorana Mićanović preživljava pravu dramu, nakon što je sedeći sa sestrom videla mačku koju je počela da mazi, a onda ju je ta ista mačka žestoko ujela i napravila joj ozbiljan ujed na ruci, zbog kog je morala hitno u bolnicu.

Pevačica se sada oglasila i otkrila detalje ovog događaja, kao i kakav je dalji protokol.

- Sedela sam sa sestrom i videla sam macu koja nam se motala oko nogu. Sagnula sam se da je pomazim i dok sam je mazila otrgla se i ujela me je za ruku. Ujed je prilično dubok, na nezgodnom mestu - rekla je pevačica za Telegraf:

-U UC u Beogradu su mi ukazali neophodnu pomoc, stvarno bih se zahvalila svima tamo.

Ona se trenutno nalazi u bolnici, a otkrila je i kakve tegobe oseća.

- Sada sam u Mitrovoci u bolnici, imam preglede i treba krv da vadim. Ovako se osecam dobro, osim sto me malo ruka zateze.

1/11 Vidi galeriju Devetnaestogodišnja Zorana Mićanović, trenutno jedna od najtraženijih pevačica na domaćoj sceni, priznala je da je za samo dve pesme dobila bakšiš od skoro 10.000 evra. Foto: Printskrin/Instagram, Dito Bravo

Hitno je dovezli u Urgentni

Zorana je završila u Urgentnom centru, gde joj je ukazana pomoć, saznaje Telegraf.

Kako smo saznali, ona je oko ponoći dovezena u UC u Beogradu.

Zoranu su dovezli sa vidnom povrednom, tačnije krvavom rukom.

Pevačici je odmah ukazana pomoć!