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Marko Janjušević Janjuš nakon izlaska iz Elite 9, počastio se skupocenim automa. Rijaliti učesnik kupio je besnu mašinu čija je vrednost 40.000 evra.

Pre nekoliko dana objavio je na svom Instagram profilu sliku sa novim auto, a juče se i dovezao sa svojom partnerkom Vanjom Živić do zgrade Pinka u istom tom autu. Ako su postojale sumnje da se Janjuš poslužio tuđim autom za dobru fotografiju, kada se sinoć pojavio istim autom, sve sumnje su pale u vodu.

Kako se može proveriti na internetu, cena ovakvih džipova kreće se od 40 hiljada evra, pa naviše, u zavisnosti da li je nov, polovan, kao i kakvu opremu poseduje.

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Hoće da se ženi

Marko Janjušević Janjuš odlučio je da se ženi! Rijaliti učesnik se oglasio na Instagramu i obratio se svojim pratiocima, prijateljima i porodici.

"Dragi moji prijatelji, draga moja porodico, dragi moji kumovi i ljudi koji me volite i podržavate svih ovih godina, ovom prilikom želim da vam se obratim i sa vama podelim konačno neke lepe vesti... Danas sam odlučio da 23.10.2026. godine stajem po drugi put, ono što bi se reklo, na ludi kamen", započeo je Janjuš, pa nastavio:

"Našao sam i restoran u kom ću praviti veselje, našao sam i, ono što bi se reklo, kuma koji će me venčati, našao sam i auto u kom ćemo se mi kao mladenci voziti, našao sam i šta ću da obučem, i ostalo mi je još samo ženu da nađem".