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Bivši učesnik "Elite 9" progovorio je o svim gorućim temama, ali i o odnosima u njegovoj porodici. Miki Dudić otkrio je u intervjuu da je aminovao vezu svog brata Jovana Pejića i Ene Čolić, te da više neće da se meša u ovaj odnos, o kom ranije nije imao lepe reči.

- Žurka je bila, bili smo i na ručku, Zlata je to organizovala povodom njenog rođendana, prozborili smo najnormalnije, porodično, familijarno. Mislim da im je relacija iskrena. Opstali su, oni imaju ogromnu količinu ljubavi koju pružaju jedno drugom, to je dovoljna pokazatelj, više se ne mešam - rekao je Miki.

On je otkrio da se sa Milenom Kačavendom nije čuo, niti da ima nameru da sa njom uspostavi prijateljski odnos.

- Nismo se ni zapratili, nismo se ni pozdravili kad je izašla, bilo bi lažno kad bih ja imao tendenciju da se čujemo, bilo je tamo mnogo uvreda, tako da nema potrebe da imamo bilo kakvu relaciju - rekao je Miki.

On je otkrio i šta su mu roditelji, naročito majka Zlata Petrović, rekli nakon napuštanja rijalitija.

- Mnogo manje stresa sam joj zadao nego Jovan. Nije imala nijednu kritiku, mislio sam da će mi reći nešto kada se slegnu utisci,međutim, nije došlo do toga. Dobio sam podršku i reči pohvale i od majke i dece. To mi je bilo iznenađenje jer smatram da sam imao neke greške za koje bi mogli da me kritikuju. Bili su svesni da ja to znam i nisu me kritikovali - rekao je on, a onda otkrio i šta se desilo između njegovih roditelja i zašto su u svađi:

- Zlata je trebalo da otpeva prateće vokale za njegovu novu pesmu, ona nije mogla jer se razbolela. On je to teško doživeo i impulsivno reagovao, sada su spustili loptu i u korektnim su odnosima - rekao je Miki.

1/8 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Printscreen

Glupo je da pričam o Eni

"Meni je više glupo da više pričam o Eni, svojoj budućoj snajki. Ona je opuštena osoba, pozitivna je osoba", iskren je bio Miki, a potom se osvrnuo na kritike koje joj je ranije javno upućivao:

"Sigurno joj nije prijala, nikome ne prija kritika, to je prirodno i normalno. Nije mi ništa konkretno rekla, verovatno nije htela da kvari atmosferu, a da je trebao neko da mi kaže, to je moj brat Jovan. Nije mi ništa rekao, pričali smo, ja sam potencirao tu temu. Možda sam imao malu neprijatnost, ja se ne kajem što sam to rekao, rekao sam svoj stav. Sada sam video da ako ih moja majka podržava, neko je ko je prošao mnogo više u životu od mene, ja sam stekao svoje mišljenje i stav se promenio".

Miki je progovorio i o temi venčanja te otkrio da li bi aminovao brak svog brata sa Enom Čolić:

"Ako oni žele, to je njihova odluka, ja se u to ne mešam", jasan je bio Dudić, naglašavajući da konačnu reč uvek donosi onaj ko voli: "Ako me neko pita za mišljenje, ja bih rekao svoje mišljenje i šta ja mislim, a odluku donosi onaj ko je zaista zaljubljen i ko smatra da to vredi. Ja podržavam i aminujem".

1/5 Vidi galeriju Peja i Ena Čolić uživaju na moru Foto: Printscreen

"Ja ostajem u stanu, oni se sele"

Jedna od tema koja je najviše intrigirala gledaoce i pratioce rijalitija jeste pitanje nekretnine i stana u kom braća borave. Miki je odlučio da stavi tačku na sve spekulacije i detaljno objasni porodični dogovor:

"Ja sam u tom stanu, oni će da se presele", otkrio je Miki i pojasnio da su on i brat Jovan oduvek imali izuzetno blizak odnos: "On je živeo kod mene pre nego što će on ući u osmicu, ja kod njih mogu da dolazim kada god želim. Ja sam od svoje majke dobio stan, sposoban sam da zaradim i za još jedan stan. Među nama ne postoji ljubomora, ni trunka jedna, u to sam siguran...".

Miki je takođe potpuno iskreno priznao šta je zapravo bio koren njegovog ranijeg nepoverenja i lošeg mišljenja o Eni Čolić:

"U tom trenutku sam imao loše mišljenje o Eni, pa sam razmišljao da ako zasnuju porodicu, postanem stric, smatrao sam da će to biti večni problem, da kada se podžapaju, da nešto nije po njenom pa krene loše, pa sam tako uporedio. Promenio sam to mišljenje, nikakvo pitanje nije dovođeno da li je moje ili Jovanovo, to je sve Zlatino".