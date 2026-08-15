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Slađa Delibašić se polako ali sigurno vraća na estradu. Pre dva dana na Instagramu je objavila pesmu "Dođi na reku", koja je postala hit na mrežama, pa nam je to povod da proverimo šta sve ima novo kod nje. U iskrenom razgovoru otkrila je da je već duže vreme sama, da uživa u mirnom životu van javnog haosa i da joj je trenutno najveće zadovoljstvo predstavljaju posao, porodica i vreme provedeno na reci.

Pesma koju si objavila na Instagramu ponovo je postala hit. Kako gledaš na to?

- To je stara pesma, ali sam je objavila na Instagramu. Sad je hit. Nisam bila ažurna. Tu sam ja, na estradi, nigde nisam otišla. Radim nastupe gde je muzika devedesetih. Snimiću novu pesmu, ali tek za svoj rođendan, u novembru. Ovu pesmu sam radila namenski jer imam splav i gliser i brat i ja smo celo leto na reci. To sam uradila za klubove, najbolji je provod na reci.

Kao i devedesetih, u spotu imaš tamnoputog lepotana. Ko je bio taj momak?

- To je interesantna priča. Našla sam ga u Ustaničkoj, kupovao je pljeskavicu. Ja tu menjam pare i priđem mu. Pitala sam ga da bude gost u mojoj pesmi i on je pristao. Sve smo snimili. Nažalost, umro je pre dve godine od korone. Baš je bio dobar dečko.

U komentarima mnogi pišu da ličiš na Dženifer Lopez.

- To je tačno. Isto smo godište. Imam i članke od pre dvadeset godina kad su nas upoređivali. Bogami, jesam kao ona, možda samo finansijski nisam. Da sam tamo u Americi, bila bih.

Voli da kaže šta misli

1/5 Vidi galeriju Pevačica je uvek iskrena Foto: Kurir, Shutterstok, Petar Aleksić, Kurir Televizija



Kako ti danas deluje estrada?

- Ima mnogo izvođača. Totalno su drugačiji stil i žanr. Klinci, nove generacije koje slušaju tu muziku, sve se menja. Privatno slušam stranu i ambijentalnu muziku. Baš kad moram, veselim se uz narodnjake kad je neko veselje. Nisam ja taj fazon.

Da li je unuka svesna ko su joj baka i deka?

- Ona ide u britansku školu, ona tek ne sluša našu muziku. Imala je svoj period dok je bila mlada, sad je to ne interesuje niti joj prija. Nije zainteresovana. Ne sluša naše pesme. Kad je imala tri-četiri godine, slušala je "Idemo na Mars", "Leto je", a sad kad mi izađe nešto, ona traži da smanjim telefon. Nije u tom fazonu.

Kakav je danas odnos s bivšim mužem Đoletom, njegovom suprugom Vesnom i porodicom Đogani?

- Okej skroz. Sad smo na festivalu Dragi Bravo, nastupamo u subotu, 22. avgusta, na Ušću. Sve je normalno.

Šuška se da ulaziš u rijaliti za veliki honorar. Ima li istine?

- Ma kakvi. Nema šanse. Zvali su me milion puta, ali ne mogu. Ja sam i tad bila povučena. Nisam ja taj tip. Izdržala bih ja, ali te svađe mi smetaju. Ne mogu tu prljavštinu, osećam da bih samo čistila i kuvala da me niko ne bi primetio.

Živimo u eri društvenih mreža. Da li te nešto još može šokirati?

- Ništa više. Meni izlazi samo ono što pratim. Danas ću da pravim neki krevet od paleta, pa mi takve stvari izlaze, gluposti ne pratim.

A ljubavni život?

- Majke mi, nemam nikoga. Već duže vreme sam sama i pravo da vam kažem, baš mi prija. Ne interesuje me, preokupirana sam. Dođem premorena kući, uveče rano legnem, a ujutru sam u parku na treningu već u pola šest.

Kako je zdravlje?

- Imala sam neke povrede. U stopalu mi je pukla tetiva. Pet meseci nisam mogla da trčim, pa samo šetam. Spavanje je mnogo važno. Nisam se dugo kontrolisala kod lekara, ali moraću i to. Užasavam se telefona. Verujte da sam izbrisala Vajber i Vocap. Nemam ništa. Ko treba da me dobije, dobiće me na telefon, običan poziv ili SMS.

Kakav savet možeš da daš ljudima na osnovu svog životnog iskustva?

- Da žive zdravo. Važno je da ljudi budu ispravni u svemu. Važno je da razgovarate s roditeljima, da se sklonite od lošeg društva. Tako sam i decu učila. Najvažnije je, ako si pametan, da zdravo razmišljaš. Ima ljudi koji ti laskaju, a misle ti ono najgore iza leđa. U tim trenucima samo se skloniš od takvih ljudi. Sve je interes u životu, posebno u poslednjih pet godina. Ako imaš nešto, svi su oko tebe, ako nemaš, sklanjaju se.