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Folk pevač Radiša Trajković Đani poznat je po tome da o svom privatnom životu često govori bez ulepšavanja, a ovih dana našao se u centru pažnje zbog velike promene koju je odlučio da napravi kada je reč o svom izgledu.Nakon što je ostao bez prednjeg zuba, popularni pevač rešio je da ne radi samo hitnu popravku, već da potpuno rekonstruiše osmeh. Prema saznanjima bliskim estradnim krugovima, Đani je započeo ozbiljan stomatološki tretman koji podrazumeva ugradnju novih zuba i estetsku korekciju cele vilice.

Brine o sebi

Kako se navodi u pevačevim krugovima, muzičar je za ovaj zahvat izdvojio čak 10.000 evra, a u pitanju su vrhunski implantati i porcelanske navlake koje će mu omogućiti potpuno nov izgled.

- Đani je shvatio da nema više odlaganja. Kada je ostao bez keca, bilo mu je neprijatno jer je stalno pred publikom, kamerama i fotografima. Zato je odlučio da uradi sve odjednom i da dobije osmeh kakav je oduvek želeo- tvrdi izvor blizak pevaču.

Uvek uredan

1/5 Vidi galeriju Pevač radi sve za lepotu Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Boba Nikolić, Kurir

Poznato je da estradne zvezde poslednjih godina sve više ulažu u estetske tretmane, a osmeh je postao jedan od najvažnijih detalja javnog imidža. Đani, koji gotovo svakodnevno nastupa širom regiona, navodno je želeo da problem reši trajno i bez kompromisa.

Pevač se za sada nije detaljno oglašavao o samom zahvatu, ali je u svom prepoznatljivom duhovitom stilu prijateljima navodno poručio da će „imati holivudski osmeh“. Njegovi prijatelji već komentarišu da će promena biti i te kako primetna, jer je Đani godinama bio prepoznatljiv po spontanom i pomalo nestašnom osmehu koji nije uvek bio savršen. Ipak, čini se da je sada odlučio da prati trendove i uloži ozbiljan novac u svoj izgled.

Oralna higijena na nivou

Iako je suma od 10.000 evra za mnoge vrtoglava, pevač očigledno smatra da je ulaganje u zdravlje i samopouzdanje vredno svakog dinara. Nakon završetka tretmana očekuje se da će se Đani pojaviti na nastupima sa potpuno novim osmehom, spreman za još jednu uspešnu sezonu koncerata i veselja po kojima je godinama jedan od najtraženijih folk pevača na estradi.