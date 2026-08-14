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Hrvatska starleta je pre dva dana, 12. avgusta uletela u konzulat Hrvatske u Beogradu, nakon čega je sprovedena u policijsku stanicu, gde je Ava Karabatić prijavila dečka za nasilje.

Sada je isplivala njena prijava iz policije na uvid, kako bi, kako kaže, javnost konačno videla kroz šta prolazi.

Kako se može videti iz službene beleške, Ava je izjavu dala 12. avgusta izjavu u Policijskoj stanici Rakovica, a u kojoj je detaljno opisala incident koji se, prema njenim navodima, dogodio dva dana ranije, kao i nasilje koje tvrdi da je trpela tokom veze sa L. Z.

Izjavu prenosimo u celosti, uz zaštitu identiteta i uklanjanje ličnih podataka, u skladu sa zakonom i načelom pretpostavke nevinosti.

"Maltretirao me je ceo dan"

- Ja sam sa L. Z. u emotivnoj vezi poslednjih osam meseci, tačnije od 15.12.2025. godine. 10.8.2026. u njegovoj kući desilo se nasilje od strane L. Z.. Pili smo crno vino.

Ni sa čim izazvan, napao me je prvo verbalno, a potom i fizički. Maltretirao me je ceo dan, tačnije, vukao me je za kosu, udario više puta zatvorenom šakom u predelu levog oka, kao i po rukama i nogama, tako da imam dosta modrica. Toga dana, u popodnevnim časovima, izašla sam iz kuće do prodavnice da kupim ženske higijenske uloške, a potom sam se uputila u Urgentni centar kako bi me pregledali doktori i pružili mi adekvatnu pomoć.

Povredna lista iz UC nalazi se kod mog prijatelja (ime poznato redakciji), koji će je dostaviti u večernjim časovima, u toku današnjeg dana.

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

"Nemam snage da više trpim nasilje"

Ava je potom u policiji govorila i o tome da, kako tvrdi, nasilje nije bilo prvi put.

- Napomenula bih da od L. Z. trpim psihičko i fizičko nasilje, kao i da je ovo peti put da ga prijavljujem, a tri puta sam ga prijavljivala policiji. Takođe, naglasila bih da on ima preporuku da se leči u psihijatrijskoj ustanovi, međutim, on to ne radi, već redovno uzima lekove za smirenje i alkohol, te da u pojedinim slučajevima, kada pomeša lekove i alkohol, bude agresivan prema ljudima u svojoj okolini. Ja ne želim da nastavim da budem u emotivnoj vezi sa Z., jer više nemam volje ni snage da trpim nasilje.

Bojim se za svoju bezbednost i želim da se Z. goni po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom. To je sve što imam da izjavim." Konstatovano je i nagnječenje levog kolena.

Istovremeno, CT mozga nije pokazao znake intrakranijalnih lezija niti prelome kostiju lobanje, dok su pregledi abdomena i grudnog koša bili bez znakova traumatskih povreda unutrašnjih organa.

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Prinskrin Instagram