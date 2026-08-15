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Nikola Peković i Violeta Peković zvanično su se razveli nakon deset godina braka. Brakorazvodna parnica, prema saznanjima Kurira, okončana je u junu, a bivši supružnici su se, kako navodi naš izvor, sporazumno razveli bez javnih sukoba i teških reči. O detaljima postupka nisu želeli opširnije da govore, dok pitanje podele imovine, prema našim informacijama, tek treba da bude rešeno.

Srećno oženjen

Vest o razvodu potvrdila je upravo Violeta Peković, doktorka radiologije, koja se s nekadašnjim košarkašem venčala 2015. godine. Ona je kratko rekla da je brak i zvanično okončan, naglašavajući da nema mnogo toga što bi želela da dodaje na tu temu.

- Nema tu mnogo šta da se priča. Tačno je da smo se razveli. Zvanično je to bilo u junu. Meni je pripalo starateljstvo. On, srećno oženjen, živi u Meljaku. Želim mu svu sreću i da bude što dalje od Podgorice - rekla je Violeta za Kurir.

Do zaključenja broja Peković nije odgovorio na pozive na broj poznat redakciji.

Nikola i Violeta godinama su svoj privatni život uglavnom držali podalje od javnosti. Kada su se razišli i svako krenuo svojim putem, ona je prvu ispovest dala upravo Kuriru. Bivši reprezentativac Crne Gore i nekadašnji NBA košarkaš tokom karijere bio je jedna od najprepoznatljivijih figura regionalne košarke.

Ipak, kad je reč o porodici, trudio se da privatne detalje ne pretvara u javni sadržaj.

- Kad sam stupila u brak, bila sam maksimalno posvećena i takva sam i danas kao osoba. Neko s kim ste deset godina delili sve ljudski je da vam kaže šta mu smeta. Žao mi je što mi nije sve rekao u lice - rekla je tada Violeta.

Nema više ljubavi

1/10 Vidi galeriju Supružnici se rastali Foto: Nemanja Nikolić



U njenim rečima bilo je i razočaranja zbog načina na koji se taj odnos završio, ali i šireg pogleda na brak i porodicu. Govoreći o sopstvenom iskustvu, osvrnula se i na značaj odnosa roditelja za odrastanje dece.

- Brak kao institucija polako zamire. Za razvoj deteta je ključan odnos majke i oca. Kad toga nema, posledice se vide. Sve to utiče na formiranje ličnosti dece i društva u celini - poručila je.

Na pitanje da li bi nakon svega ponovo stupila u brak, njen odgovor bio je kratak i nedvosmislen.

- Ne bih se više udavala - bila je izričita.

1/5 Vidi galeriju Violeta Peković prijavila sportistu policiji Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva, Ana Paunković, Shutterstock, Privatna Arhiva, Carlos Gonzalez / Zuma Press / Profimedia, Privatna Arhiva

Iako su pojedine njene ranije izjave ukazivale na razočaranje zbog kraha zajednice, sam postupak razvoda, prema informacijama do kojim smo došli iz okruženja bliskog nekadašnjem paru, protekao je sporazumno. Bivši supružnici nisu vodili javni rat, niti su iznosili međusobne optužbe tokom samog postupka.

Razvod tako predstavlja kraj desetogodišnjeg braka, koji je, kao i veliki deo Pekovićevog privatnog života, dugo bio van fokusa javnosti. Nakon godina zajedničkog života bivši supružnici sada nastavljaju odvojenim putevima. Violeta, koja se profesionalno bavi radiologijom, ranije nije često govorila o privatnom životu. Njeno istupanje u javnosti zbog kraha braka bilo je zato posebno zapaženo, naročito zbog otvorenosti kojom je govorila o razočaranju i sopstvenom pogledu na brak.

Nikola je posle rastanka od Violete nastavio dalje. On se pre pola godine venčao u crkvi sa svojom novom partnerkom, s kojom živi u Meljaku, nadomak Beograda, u njenoj porodičnoj vili. Nakon što se zvanično razveo od doktorke, Peković je nedavno napravio svadbu s drugom ženom u Meljaku. Ceremonija je bila upriličena za najuži krug ljudi, a jedan od gostiju je bio i ministar policije Ivica Dačić.

Nisu u kontaktu

Tu informaciju tada dobila je i Violeta.

- Da, čula sam da se venčao u crkvi, ali s njim nisam u kontaktu neki period, tako da vam ne mogu to potvrditi, niti želim da komentarišem - kratko je tada izjavila Violeta, koja ga je neposredno pred venčanje prijavila policiji.

Podsetimo, tada je pokušala da uđe u stan koji bračni par poseduje u luksuznom kompleksu na Zlatiboru, brave su bile zamenjene.

1/5 Vidi galeriju Violeta Peković sve prati Foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock, Privatna Arhiva, Carlos Gonzalez / Zuma Press / Profimedia