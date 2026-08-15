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Dok se crnogorsko primorje danima bori sa požarima koji su zahvatili više lokacija duž obale, pevač Miloš Bojanić izazvao je veliku pažnju objavom na društvenim mrežama. Umesto prizora vatrene stihije i zabrinutosti zbog situacije na moru, folk veteran je svojim pratiocima pokazao ogroman ulov iz mreže.

Bez brige

Bojanić, koji je poznat kao veliki zaljubljenik u more, ribolov i boravak na obali, objavio je fotografiju na kojoj ponosno pozira sa velikom morskom ribom koja je završila u njegovoj mreži. Pevač nije krio zadovoljstvo, pa je uz fotografiju kratko poručio da je dan bio uspešan i da je more još jednom pokazalo svoju darežljivost. Fotografija je za kratko vreme privukla veliki broj komentara. Dok su jedni hvalili pevačev ulov i veštinu, drugi su primetili da je objava usledila u trenutku kada su društvene mreže preplavljene snimcima požara, dima i vatrogasnih intervencija širom crnogorskog primorja.

Voli slobodu

1/5 Vidi galeriju Pevač u akciji Foto: Printscreen Pink Tv, Kurir Televizija, Petar Aleksić

Bojanić već godinama najveći deo slobodnog vremena provodi na moru, gde često peca i uživa daleko od estradne gužve. Nije tajna da mu je ribolov jedan od omiljenih hobija, a prijatelji tvrde da zna da provede sate na pučini čekajući pravi trenutak za ulov. Ovoga puta sreća mu se očigledno osmehnula, jer je u mreži završio impozantan primerak morske ribe, kojim se odmah pohvalio pratiocima. Na fotografiji se vidi da je ulov bio toliko veliki da je jedva stao u kadar.

Vatra blizu vile

Miloš Bojanić se dva puta oglasio dok požar hulja kroz Crnu Goru, a u poslednjem oglašavanju otkrio je da je vatra bila blizu njegove vile.

- Danas sam, možda više nego ikad, shvatio koliko je krhko sve ono sto godinama gradimo i koliko je malo potrebno da se u samo nekoliko trenutaka pretvori u pepeo.

- Vatra se toliko približila mojoj vili u Baošićima da sam na trenutak pomislio da cu bespomoćno gledati kako nestaje u plamenu. Posle svih godina truda, uspomena i svega sto smo stvarali, sama pomisao da bi sve to moglo nestati za nekoliko minuta bila je zaista bolna.

- Srećom, zahvaljujući brzoj, profesionalnoj i požrtvovanoj intervenciji vatrogasaca, požar je stavljen pod kontrolu, a moja vila je spasena

- Od srca hvala ovim hrabrim ljudima koji su, rizikujući sebe, stali izmedu vatre i nase imovine. Njihova hrabrost, pozrtvovanost i nesebicna borba u trenucima kada je bilo najteże ostavili su na mene dubok utisak.

- Moje poštovanje i zahvalnost prema njima su neizmerni. Oni nisu samo vatrogasci — oni su pravi heroji.