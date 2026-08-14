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Snežana Dakić oglasila se na društvenoj mreži Instagram i otkrila kakvi su je problemi snašli čim je oči otovrila. Kako kaže, jutros je primetila da su joj rezervisana određena sredstva u veoma malom iznosu sa naznakom „Amazon”, iako sa te kartice ništa nije poručivala.

Shvativši da bi neobična transakcija bez navedene valute mogla biti samo proba prevaranata, odmah je reagovala i blokirala karticu kako bi sprečila dalju štetu.

- Od jutros su mi rezervisana neka sredstva, neki jako mali iznos na kartici, navodno Amazon. Čisto da vam javim, ja sam odmah išla da blokiram karticu. Sve je bilo dosta zbunjujuće pošto nisam naručivala ništa sa te kartice. Našla sam da nije to prevara, već kao da samo čekiraju. Želim da vas upozorim ako vam se desim da odmah reagujete. Mislim da je ovo samo bila proba sa smešnim iznosom, čak piše kao 20, a ne piše valuta - rekla je voditeljka na snimku i dodala:

Snežana Dakić pozira na plaži Foto: Printscreen

- Oprez!

Podsetimo, javne ličnosti su sve češće izložene hakerskim napadima. 

Kurir.rs

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