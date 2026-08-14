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Kako je Kurir juče objavio, Seka Aleksić i Tea Tairović prekinule su saradnju i prijateljstvo. Razlozi nisu bili poznati osim što se crno na belo moglo videti da se koleginice ne prate na društvenim mrežama, a korisnici mreža su tvrdili i da je Aleksićeva blokirala Teu.

Domaći mediji, danas su objavili tekst da su Seka i Tea prekinule i saradnju i prijateljstvo jer je Tairovićeva tražila da joj se isplati i deo zarade od pregleda na jutjubu, pored toga što je naplatila pesme u kešu. Izvor Kurira kaže da je Seka htela da prevari koleginicu.

- Pravi razlog prekida saradnje i prijateljstva je samo jedan. Seka je na kvarno htela da oduzme Tei autorska prava za te pesme. Seka je u ugovoru stavila da se Tea odriče autorskih prava, na šta niko normalan ne bi pristao. Tim potezom bi Seka mogla da prodaje pesme drugim izvođačima i od toga dodatno zarađuje, što je nedopustivo - rekao je izvor.

Ovo se desilo, kako kaže naš sagovorinik kada je projekat već bio gotov.

1/7 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: Pritnscreen/tiktok, Printscreen

- Tea je imala poverenja u Seku. Dala joj je pesme, a ugovor je tek kasnije došao na red. Međutim, tada je videla šta piše i nije pristala na to, pa je došlo do prekida odnosa. Naravno, Seka je platila i imala je prava da ih objavi, ali autorska prava na njih nema - rekao je izvor.

Podsetimo, Tea je napisala tri pesme starijoj koleginici. "Umri do zore" koja je postala mega hit, "Ti i ja" i "Eminentna dama". Nakon ove informacije, stupili smo u kontakt sa izvorom bliskom i jednoj i drugoj pevačici, a on nam je otkrio pravi razlog.

1/5 Vidi galeriju Pevačica na pravi način prevazišla problem Foto: Ognjen Gregović, Nikola Žugić

Ovako je Seka pričala o Tei

- Ja verujem u Teu i ono što ona radi. Meni se jako dopada njena muzika i ona je jedna od talentovanijih ljudi ovog savremenog muzičkog dela kod nas. Tea piše jako emotivne pesme, ne postoje neke reči koje moraš izgovarati da bi je zapamtila. Treba ti dobra melodija, energična pesma i da napiše neko ko ima srce i dušu, a to je ona. Srećna sam što smo nas dve stupile u kontakt i što smo se upoznale, zato što su to dobre energije, a one moraju da naiđu na uspeh. Sa ovim sledećim delom tek da zakucamo! Izgleda da se meni trebala desiti Tea da vrati Seku iz 2002/03, 20o4/05. Pokušavali su, ali bilo je jako teško. I Tea je, moram to da kažem, jedna jako skromna osoba. Kad sam joj poslala neke top liste na S3 radiju, mi smo već nedeljama na prvom mestu, ona nije mogla da veruje. Zato što ona kaže, ali jeste tako, da je to velika odgovornost. Lakše je njoj mnogo da za sebe napiše pesmu, pa i da ne prođe kod publike, ali kada pišeš za nekog drugog, to je velika odgovornost. Videla sam da radi za Cecu, ja sam sigurna da je u njoj glavi havarija da to bude dobro, jer ipak ona radi za zaista ozbiljne izvođače.

Kurir.rs