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Hasan Dudić i Zlata Petorvić iz braka u kom su bili dobili su sina Mikija Dudića. Pevač i pevačica nakon razvoda su ostali u odličnim odnosima, ali nedavno je Hasan opleo po svojoj bivšoj ženi i nije štedeo reči.

Nakon njegove izjave, sin Miki je otkrio zašto je Dudić ljut na Zlatu.

- Zlata je trebalo da otpeva prateće vokale za Hasanovu novu pesmu, ali nije mogla jer se razbolela. On je to teško doživeo i impulsivno reagovao, sada su spustili loptu i u korektnim su odnosima - rekao je Miki Dudi za "Pink.rs".

1/6 Vidi galeriju Zlata Petrović i Hasan Dudić Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

"Život mi je upropastila"

Podsetimo, Hasan je optužio Zlatu da je manipulator, kao i da se kaje što ju je upoznao, te da mu je "život upropastila".

- Da budem realan, kad sam dobio porodicu, nju sam najviše voleo, ali posle ti bude krivo, ja te stvorio, ja ti dao. Vezali se ko nokat i meso, a zabode ti nož u leđa, to pogađa. Manipulisala je sa mnom. Ona kaže da je dobra sa mnom, Pejom, nema veze to, ona je takva, ona voli da se pred narodom predstavlja u velikom svetlu, a grešaka tonu. Ne bih voleo da ispadne, da narod misli, da ja sad...imamo i unuke", rekao je pevač i dodao:

- Voli da laže, da priča neistinu i glupo bi bilo da je ogovaram, čak šta više ja se trudim da budemo dobri.

Međutim, Dudić je u međuvremenu obrnuo priču nakon što je čuo da je njegovoj bivšoj supruzi bilo loše posle toga.

- Ja u tom momentu meni je pritisak bio 190, bio je težak dan, udarila je neka kišurina, ja sam došao na snimanje, a ovaj novinar pita me za nju, pita me za brata - nisam se ja svaćao ni sa bratom ni sa Zlatom, ali sam, maltene ućutao od njih. Ali Zlatu svi pogrešno tumače, ja kad sam u toj situaciji ne mogu razgovetno da pričam, ja sam imao problema i sa govorom, niko ne zna da sam imao i mali moždani udar", pravdao se pevač.