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Tea Tairović oglasila se za Kurir, nakon što se bura oko njenog odnosa sa koleginicom Sekom Aleksić ne stišava. Kako smo već pisali, Tea i Seka su prekinule prijateljstvo ali i veoma uspešnu saradnju, a razlog tome je, kako nam je izvor otkrio, trenutak kada je Seka na kvarno htela da oduzme autorksa prava Tei za tri pesme koje joj je mlađa koleginica napisala.

Seka Aleksić prepravila ugovor

Tea se sada oglasila, nakon što smo stupili u kontatk sa njenom PR službom.

- Problem postoji, on je pre svega ljudske, a onda i pravne prirode. Seka Aleksić je prepravila postojeći ugovor i dopisala stavku da autorska prava zadržava ona. Autorska prava pripadaju autoru, a izvođačka prava pripadaju izvođaču i to mora tako biti, ne znam zašto bi iko otimao tuđe. Iako povređena sa pravne i ljudske strane, nisam preduzela dalje korake niti ću to uraditi - navela je Tea u svojoj izjavi.

1/5 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, domaći mediji, danas su objavili tekst da su Seka i Tea prekinule i saradnju i prpreprijateljstvo jer je Tairovićeva tražila da joj se isplati i deo zarade od pregleda na jutjubu, pored toga što je naplatila pesme u kešu. Izvor Kurira kaže da je Seka htela da prevari koleginicu.

- Pravi razlog prekida saradnje i prijateljstva je samo jedan. Seka je na kvarno htela da oduzme Tei autorska prava za te pesme. Seka je u ugovoru stavila da se Tea odriče autorskih prava, na šta niko normalan ne bi pristao. Tim potezom bi Seka mogla da prodaje pesme drugim izvođačima i od toga dodatno zarađuje, što je nedopustivo - rekao je izvor.

1/6 Vidi galeriju Seka Aleksić u Parizu Foto: Printskrin Instagram, Printscreen

Ovo se desilo, kako kaže naš sagovorinik kada je projekat već bio gotov.

- Tea je imala poverenja u Seku. Dala joj je pesme, a ugovor je tek kasnije došao na red. Međutim, tada je videla šta piše i nije pristala na to, pa je došlo do prekida odnosa. Naravno, Seka je platila i imala je prava da ih objavi, ali autorska prava na njih nema - rekao je izvor.

Podsetimo, Tea je napisala tri pesme starijoj koleginici. "Umri do zore" koja je postala mega hit, "Ti i ja" i "Eminentna dama". Nakon ove informacije, stupili smo u kontakt sa izvorom bliskom i jednoj i drugoj pevačici, a on nam je otkrio pravi razlog.