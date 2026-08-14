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Sigurni učesnici za Elitu 10, koja počinje od septembra su Anđela Đuričić, Mateja Matijević i Filip Car. Fanovi popularnog rijaliti takmičenja s nestrpljenjem očekuju da vide koga će još gledati uskoro na malim ekranima, a danas je jedna slika izazvala pravu buru.

Dok produkcija u strogoj tajnosti čuva najveća imena, bivši učesnik Borislav Terzić Terza privukao je ogromnu pažnju svojom najnovijom objavom na Instagramu, koju su mnogi pratioci protumačili kao nagoveštaj njegovog učešća u narednoj sezoni.

On je naime na svom Instagram profilu podelio montiranu fotografiju koja je odmah pokrenula lavinu komentara vernih pratilaca rijalitija. Naime, na slici se nalazi njegov lik zajedno sa Markom Janjuševićem Janjušem i Matejom Matijevićem, a pored njih stoji tabela sa natpisom "Elita 10 ekipa".

Foto: Printscrean

S obzirom na to da je Mateja Matijević već zvanično potvrđen kao učesnik nove sezone, mnogi su ovaj Terzin potez protumačili kao direktnu najavu njegovog ulaska u predstojeću sezonu. Inače, pored Mateje, Željko Mitrović je za sada zvanično potvrdio učešće još dva velika rijaliti imena – Anđele Đuričić i Filipa Cara.

1/4 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza opleo po Milici Foto: Kurir